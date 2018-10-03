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Михаил Грушевский: удаление Акинфеева породило шутку: "Хацеган, всё-таки, увёл одного коня"
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Реала" (1:0) в 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Присутствовал на стадионе, и вот только что в повторе ещё раз пересмотрел матч, - начал Грушевский. - Должен сразу заявить, что румынский арбитр Овидиу Хацеган в целом блестяще отработал, вопросов к нему не было... до дополнительного времени. На мой взгляд, 4 минуты он добавил немножко от балды, не было долгих пауз, да и "Реал" совершил двойную замену во втором. Трёх минут вполне бы хватило. Ну хорошо, добавил 4 минуты, они истекли, "Реал" в самой концовке не использует момент у ворот ЦСКА, и вот здесь он должен был дать финальный свисток, после чего побеседовать с Игорем Акинфеевым, чтобы остудить его горячность. Но финального свистка не следует, он показывает голкиперу жёлтую - свисток не даёт, потом вторую жёлтую - свисток не даёт, выходит Георгий Кырнац - свисток не даёт, мы вводим мяч в игру и доводим атаку до удара - свисток всё равно не даёт! Сложилось ощущение, что он хотел, чтобы гости получили шанс сравнять счёт. В связи с тем, что он не свистнул после финальной атаки "Реала" - удаление получил Акинфеев, что уже породило шутку: "Хацеган, всё-таки, увёл одного коня". Это было самодурством!
А говоря об игре, конечно, мадридцы были не в лучшем составе, да и не в лучшем желании. Хотя, конечно, выходившие на поле играли мастерски, это всё равно команда высочайших мастеров, особенно впечатлял отбор мяча. Картина в целом напоминала матч в "Лужниках" между сборными Росиии и Испании. К слову, та испанская команда готовилась к Мундиалю под руководством всё того же Хулена Лопетеги, и хоть тогда он поражения в Москве избежал, потому что был уволен, в этот раз у него сделать это не получилось. Станислав Черчесов и Виктор Гончаренко его команды превзошли.
У "Реала" было много травмированных, а по Модричу и вовсе складывалось ощущение, что он перепраздновал, это был не тот ужасный Модрич, которого следовало опасаться. Но уровень у испанцев сумасшедший, и противостоять им можно было только так, как делал это ЦСКА. Фантастически сыграли абсолютно все в составе "армейцев". Я уже говорил о том, что меня поражает уверенность Бекао, но меня высмеивали, мол, он ещё не играл с "Реалом", но вчера сыграл и сделал это блестяще!
Для меня большой сюрприз, что Арнор Сигурдссон в матчах Лиги чемпионов выходит на замены лучше, чем в играх РПЛ. Никола Влашич провёл фантастический мяч, забил победный гол, перед этим здорово сработав после ошибки Тони Крооса. И конечно, Марио Фернандес: очередная потрясающая игра, которую он и вовсе назвал лучшей в своём исполнении. Символично, что перед переходом в ЦСКА Фернандес мог стать игроком "Реала", который в итоге не стал брать подверженного травмам игрока, а "армейцы" рискнули - и это счастье для клуба, да и для сборной России!
Гончеренко при подготовке и в ходе к матчу проделал огромную и качественную работу. Никита Чернов фантастически сыграл, Кирилл Набабкин - молодец! Возможно, пока ещё не набрал лучшую форму Алан Дзагоев, себе самому в оптимальных кондициях он уступает. А так, ЦСКА сыграл фантастически здорово! И хочу отметить болельщиков команды, которые заполнили чашу стадиона, и по поддержке было видно, что они пришли не просто посмотреть на звёзд мадридского "Реала".
Идея ЦСКА провести 3 матча в "Лужниках" уже оправдала себя в полной мере, и это очередной блестящий стратегический ход руководства клуба. "Армейцы" показали, как нужно работать и реагировать с точки зрения экономических интересов. И в этом плане отказ "Спартака" провести два дерби в "Лужниках" очень показателен...
- Присутствовал на стадионе, и вот только что в повторе ещё раз пересмотрел матч, - начал Грушевский. - Должен сразу заявить, что румынский арбитр Овидиу Хацеган в целом блестяще отработал, вопросов к нему не было... до дополнительного времени. На мой взгляд, 4 минуты он добавил немножко от балды, не было долгих пауз, да и "Реал" совершил двойную замену во втором. Трёх минут вполне бы хватило. Ну хорошо, добавил 4 минуты, они истекли, "Реал" в самой концовке не использует момент у ворот ЦСКА, и вот здесь он должен был дать финальный свисток, после чего побеседовать с Игорем Акинфеевым, чтобы остудить его горячность. Но финального свистка не следует, он показывает голкиперу жёлтую - свисток не даёт, потом вторую жёлтую - свисток не даёт, выходит Георгий Кырнац - свисток не даёт, мы вводим мяч в игру и доводим атаку до удара - свисток всё равно не даёт! Сложилось ощущение, что он хотел, чтобы гости получили шанс сравнять счёт. В связи с тем, что он не свистнул после финальной атаки "Реала" - удаление получил Акинфеев, что уже породило шутку: "Хацеган, всё-таки, увёл одного коня". Это было самодурством!
А говоря об игре, конечно, мадридцы были не в лучшем составе, да и не в лучшем желании. Хотя, конечно, выходившие на поле играли мастерски, это всё равно команда высочайших мастеров, особенно впечатлял отбор мяча. Картина в целом напоминала матч в "Лужниках" между сборными Росиии и Испании. К слову, та испанская команда готовилась к Мундиалю под руководством всё того же Хулена Лопетеги, и хоть тогда он поражения в Москве избежал, потому что был уволен, в этот раз у него сделать это не получилось. Станислав Черчесов и Виктор Гончаренко его команды превзошли.
У "Реала" было много травмированных, а по Модричу и вовсе складывалось ощущение, что он перепраздновал, это был не тот ужасный Модрич, которого следовало опасаться. Но уровень у испанцев сумасшедший, и противостоять им можно было только так, как делал это ЦСКА. Фантастически сыграли абсолютно все в составе "армейцев". Я уже говорил о том, что меня поражает уверенность Бекао, но меня высмеивали, мол, он ещё не играл с "Реалом", но вчера сыграл и сделал это блестяще!
Для меня большой сюрприз, что Арнор Сигурдссон в матчах Лиги чемпионов выходит на замены лучше, чем в играх РПЛ. Никола Влашич провёл фантастический мяч, забил победный гол, перед этим здорово сработав после ошибки Тони Крооса. И конечно, Марио Фернандес: очередная потрясающая игра, которую он и вовсе назвал лучшей в своём исполнении. Символично, что перед переходом в ЦСКА Фернандес мог стать игроком "Реала", который в итоге не стал брать подверженного травмам игрока, а "армейцы" рискнули - и это счастье для клуба, да и для сборной России!
Гончеренко при подготовке и в ходе к матчу проделал огромную и качественную работу. Никита Чернов фантастически сыграл, Кирилл Набабкин - молодец! Возможно, пока ещё не набрал лучшую форму Алан Дзагоев, себе самому в оптимальных кондициях он уступает. А так, ЦСКА сыграл фантастически здорово! И хочу отметить болельщиков команды, которые заполнили чашу стадиона, и по поддержке было видно, что они пришли не просто посмотреть на звёзд мадридского "Реала".
Идея ЦСКА провести 3 матча в "Лужниках" уже оправдала себя в полной мере, и это очередной блестящий стратегический ход руководства клуба. "Армейцы" показали, как нужно работать и реагировать с точки зрения экономических интересов. И в этом плане отказ "Спартака" провести два дерби в "Лужниках" очень показателен...
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