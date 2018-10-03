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Михаил Грушевский: удаление Акинфеева породило шутку: "Хацеган, всё-таки, увёл одного коня"

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Реала" (1:0) в 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Присутствовал на стадионе, и вот только что в повторе ещё раз пересмотрел матч, - начал Грушевский. - Должен сразу заявить, что румынский арбитр Овидиу Хацеган в целом блестяще отработал, вопросов к нему не было... до дополнительного времени. На мой взгляд, 4 минуты он добавил немножко от балды, не было долгих пауз, да и "Реал" совершил двойную замену во втором. Трёх минут вполне бы хватило. Ну хорошо, добавил 4 минуты, они истекли, "Реал" в самой концовке не использует момент у ворот ЦСКА, и вот здесь он должен был дать финальный свисток, после чего побеседовать с Игорем Акинфеевым, чтобы остудить его горячность. Но финального свистка не следует, он показывает голкиперу жёлтую - свисток не даёт, потом вторую жёлтую - свисток не даёт, выходит Георгий Кырнац - свисток не даёт, мы вводим мяч в игру и доводим атаку до удара - свисток всё равно не даёт! Сложилось ощущение, что он хотел, чтобы гости получили шанс сравнять счёт. В связи с тем, что он не свистнул после финальной атаки "Реала" - удаление получил Акинфеев, что уже породило шутку: "Хацеган, всё-таки, увёл одного коня". Это было самодурством!

А говоря об игре, конечно, мадридцы были не в лучшем составе, да и не в лучшем желании. Хотя, конечно, выходившие на поле играли мастерски, это всё равно команда высочайших мастеров, особенно впечатлял отбор мяча. Картина в целом напоминала матч в "Лужниках" между сборными Росиии и Испании. К слову, та испанская команда готовилась к Мундиалю под руководством всё того же Хулена Лопетеги, и хоть тогда он поражения в Москве избежал, потому что был уволен, в этот раз у него сделать это не получилось. Станислав Черчесов и Виктор Гончаренко его команды превзошли.

У "Реала" было много травмированных, а по Модричу и вовсе складывалось ощущение, что он перепраздновал, это был не тот ужасный Модрич, которого следовало опасаться. Но уровень у испанцев сумасшедший, и противостоять им можно было только так, как делал это ЦСКА. Фантастически сыграли абсолютно все в составе "армейцев". Я уже говорил о том, что меня поражает уверенность Бекао, но меня высмеивали, мол, он ещё не играл с "Реалом", но вчера сыграл и сделал это блестяще!

Для меня большой сюрприз, что Арнор Сигурдссон в матчах Лиги чемпионов выходит на замены лучше, чем в играх РПЛ. Никола Влашич провёл фантастический мяч, забил победный гол, перед этим здорово сработав после ошибки Тони Крооса. И конечно, Марио Фернандес: очередная потрясающая игра, которую он и вовсе назвал лучшей в своём исполнении. Символично, что перед переходом в ЦСКА Фернандес мог стать игроком "Реала", который в итоге не стал брать подверженного травмам игрока, а "армейцы" рискнули - и это счастье для клуба, да и для сборной России!

Гончеренко при подготовке и в ходе к матчу проделал огромную и качественную работу. Никита Чернов фантастически сыграл, Кирилл Набабкин - молодец! Возможно, пока ещё не набрал лучшую форму Алан Дзагоев, себе самому в оптимальных кондициях он уступает. А так, ЦСКА сыграл фантастически здорово! И хочу отметить болельщиков команды, которые заполнили чашу стадиона, и по поддержке было видно, что они пришли не просто посмотреть на звёзд мадридского "Реала".

Идея ЦСКА провести 3 матча в "Лужниках" уже оправдала себя в полной мере, и это очередной блестящий стратегический ход руководства клуба. "Армейцы" показали, как нужно работать и реагировать с точки зрения экономических интересов. И в этом плане отказ "Спартака" провести два дерби в "Лужниках" очень показателен...
Теги: Грушевский ЦСКА Реал
Сегодня, 13:56
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№5 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Lokoflesh,
Ну так вроде никто и не стыдится, болельщики спротака только забавно пытаются принизить победу ЦСКА говоря что Реал играл вторым составом laughing laughing забыв что у ЦСКА 7 травмированных футболиста и команда только построена
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Владение мячом- ЦСКА- 25% игрового времени,
"Реал"- 75% игрового времени.
"Припаркованный автобус" выручил, но это не упрек, а констатация факта.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: junga Сочи (Сегодня, 14:19) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Не секрет, что в таких ситуациях судья на стороне атакующих, и любая затяжка времени наказывается жестко. Время разумеется тянули всеми способами, что разумно, в том числе болтовней на повышенных, но и наказание надо принимать как есть, все на усмотрение судейки. Возможно за счет этого удаления и удержали счет, последние моменты Реала Игорь только провожал мяч взглядом


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 14:14) #
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online

один Модрич в три раза дороже всего ЦСКА..................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА не стоит стыдиться победы добытой таким способом, этот состав Реала в разы лучше состава ЦСКА.
Реал играл лучше, вел игру, создал больше моментов, но пропустили глупейший гол.
ЦСКА выстоял и поэтому молодчики, болельщики тоже молодцы. За бонус. баллы в копилочку наших клубов в Европе отдельное спасибо.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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