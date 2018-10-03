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Ролан Гусев: у ЦСКА просто огромные перспективы

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал победу армейцев над "Реалом" (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Молодцы ребята! Сыграли правильно! По-другому нельзя было играть против такого "Реала".

Я хочу, чтобы ребята продолжали в том же духе. Чтобы понимали, что ничего невозможного для них не существует. Если они обыгрывают лучшую команду мира, то у них просто огромные перспективы", - сказал Гусев.

Чемпионат
Теги: Гусев ЦСКА
Сегодня, 15:39
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8
(1)
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
слава богу свиньи никуда не летают, как думаешь вырвете ничейку у Вильяреала или это не реально?

Учитывая что творится с командой могут и влететь, пока Карреру не снимут думаю толку не будет.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: SPV
Они (ослята)вчера улетели в другую вселенную (это регулярно происходит в нашем футболе после случайных ,локальных успехов) и вернутся от туда не раньше чем пройдет ответка с итальянцами.

слава богу свиньи никуда не летают, как думаешь вырвете ничейку у Вильяреала или это не реально? smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:23) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Ага,для лиги Европы согласен,туда они попадут.

До матча с Ромой ты еще много услышишь о перспективах цска в группе и 1/8 ЛЧ. joy
Они (ослята)вчера улетели в другую вселенную (это регулярно происходит в нашем футболе после случайных ,локальных успехов) и вернутся от туда не раньше чем пройдет ответка с итальянцами.

Цитата: Spartacus1971
Не минутку,а вы реально считаете что вы дальше пройдёте?

Естественно joy
Они теперь согласны играть дальше только против дублей соперников, новый тренд от Гинера blush
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: Лимончег (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Не минутку,а вы реально считаете что вы дальше пройдёте?

А почему нет? ЦСКА нужно обыграть Рому и Викторию дома-это что непосильная задача? smile
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Spartacus1971,
Ну в принципе дома обыграть Викторию и Рому плюс минус и можно выходить дальше коням
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Spartacus1971,
да вы уже там, и вас все там имеют


Не минутку,а вы реально считаете что вы дальше пройдёте?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Сегодня, 15:50) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
да вы уже там, и вас все там имеют
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:48) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ага,для лиги Европы согласен,туда они попадут.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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