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Перфоманс болельщиков "Локомотива" перед матчем с "Шальке" (фото)

Болельщики "Локомотива" представили перфоманс на фанатской трибуне перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке".

На нем изображены главные победные матчи "железнодорожников" в еврокубках.

Перфоманс болельщиков "Локомотива" перед матчем с "Шальке" (фото)
Теги: Локомотив Шальке Фото
Сегодня, 20:03
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(3)
№3 Написал: Torchok828 Спортивная столица России (Сегодня, 20:42) #
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  •  (2)

не густо..


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (4)
online

Наверняка Гекус эту муть придумал))))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:04) #
  • +2
  •  (4)
online

На нем изображены победные матчи "железнодорожников" в еврокубках.

их так мало?!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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