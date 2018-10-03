Перфоманс болельщиков "Локомотива" перед матчем с "Шальке" (фото)

Болельщики "Локомотива" представили перфоманс на фанатской трибуне перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке".На нем изображены главные победные матчи "железнодорожников" в еврокубках.