Новости партнеров

"Наполи" с минимальным преимуществом переиграл "Ливерпуль" благодаря голу на 90-й минуте

"Наполи" обыграл "Ливерпуль" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.

Лига чемпионов

2 тур

"Наполи" – "Ливерпуль" 1:0

Голы: Инсинье, 90

"Наполи": Оспина, Максимович, Руй, Альбиоль, Кулибали, Руис (Мертенс, 68), Аллан, Гамшик (Зелиньски, 81), Милик (Верди, 68), Кальехон, Инсинье

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Милнер (Фабиньо, 76), Кейта (Хендерсон, 19), Салах, Фирмино, Мане (Старридж, 89)

Предупреждения: Кулибали, 27, Милнер, 45+2
Теги: Наполи Ливерпуль
Сегодня, 00:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.