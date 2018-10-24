Сергей Кирьяков: победить "Реал", провалиться с "Ромой"? Половине состава по 20 лет. Эта нестабильность вполне объяснима

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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину провёл анализ матча Лиги Чемпионов «Рома» - ЦСКА (3:0)
- Нынешняя «Рома» настолько хорошая и сильна? Или же они внимательно изучили матч ЦСКА – «Реал»?
- Тут два фактора. У «Ромы» сейчас непростой период, и к этому матчу они готовились весьма серьёзно. Второе: они, естественно, смотрели далеко не только матч с «Реалом». Скорее всего они внимательно разбирали и матчи армейцев в чемпионате. Всё это было весьма тщательно проанализировано.
Что касается «Реала» - он сейчас далеко не та грозная сила что был ранее. У команды большие проблемы. Дело даже не в том что они идут 7-мы в Ла Лиге. Даже игра с «Викторией» показала что у них далеко не всё хорошо с игрой. Мадридистам откровенно повезло что «Виктория» не реализовала столько моментов – как минимум проигрывать они сегодня были не должны.
Нет, конечно, даже такой «Реал» ещё надо обыграть. Но на сегодня это не выглядит как нерешаемая задача. Его сейчас можно обыгрывать.
- Первый гол «Ромы» был с наигранной комбинации? Или же римляне настолько быстрее не только в беге, но и по скорости мышления?
- Не думаю что этот розыгрыш был имено наигран. Просто уровень игроков «Ромы» намного выше нежели у ЦСКА. Они действуют и думают на поле на такт быстрее, нежели армейцы. И мы увидели настолько высокое индивидуальное мастерство позволяет им разыгрывать подобные комбинации. Точная передача под дальную ногу, игра в одно касание. Первый мяч был забит на третьего: был розыгрыш в стенку с последующей передачей вдоль ворот, где эту передачу уже караулил Джеко. И именно такую передачу в эту зону он и ожидал. Ясно что определённый базис тут закладывается на тренировках: кто куда смотрит, кто и куда открывается. Но в таких ситуациях в первую очередь многое решает индивидуальное мастерство и уровень игроков.
- Марио Фернандес даже на уровне ЧМ был далеко не самым медленным. Но и он, выложившись в эпизоде на максимум – не успел дотянуться до мяча. А по лицам римлян было ощущение будто они играют на этой скорости с легкостью. Откуда это?
- Тут просто общий уровень команды выше. И, более того – «Рома» опытнее. Ахметов 1997 года рождения, и играл у меня в юношеской сборной. Ему 21 год. Облякову 20 лет, Сигурдссон также перспективный но молодой футболист. Чалову, к слову, также 20 лет. Армейцам сейчас не хватает опыта. Да, потенциал у команды просматривается.
Но ведь половина состава ЦСКА на фоне игроков «Ромы» фактически ещё мальчики. Опыт, класс и уровень сказывается. Это логично и объяснимо. Для них сейчас это запредельный уровень. Да, это хорошие перспективные ребята. Но что характерно в таком возрасте, этим игрокам не хватает стабильности. Они могут весьма неплохо сыграть с «Реалом», но провалиться в следующей игре. Для этого возраста такие перепады вполне объяснимы.
- Можно ли за неделю координально изменить такой ход игры?
- Координально игру точно не поменять. Но в любом случае Гончаренко проведёт тщательный анализ, и разберёт ошибки. Лично я видел их очень много – что в атаке что в обороне. Если в первые 20 минут армейцы выглядели достаточно неплохо, то потом всё поменялось. «Рома» захватила преимущество, и не отдавала его до конца матча. Когда был забит третий мяч – команда спокойно играла по счёту. Могли забить и больше, при счёте 3:0 начала проявляться некая расхолаженность. А где-то и усталость не позволяла ещё увеличить счёт.
В любом случае по итогам будет проведена работа, и Гончаренко постарается объяснить игрокам, что в ответном матче, да и вообще на таком уровне так играть нельзя. Тут любая оплошность, любая ошибка, любой момент где не было подстраховки – они стоят очень дорого. И тут почти всегда сразу за это наказывают. И матч сегодня это подтвердил.
- У Джеко 2 гола за 2 касания мяча. Быть может это и крайне старомодная идея, но может стоит отдать его под индивидуальную опеку в ответной игре?
- Сегодняшний футбол таков, что даже против Рональдо или Месси никто индивидуально не играет. Это компенсируется командными действиями и подстраховкой. Все эти задачи просто распределяются по зонам. Особенно когда это происходит перед своей штрафной. Тут нужна именно командная игра – нужно создать компактность. Такую, чтобы игрокам атакующей команды было буквально нечем дышать. Чтобы не было свободных зон. И если не нивелировать, то максимально уменьшить возможность проявить то самое индивидуальное мастерство конкретным исполнителям.
Так что не будет ЦСКА играть против Джеко персонально. Акцент будет на более эффективные командные действия в обороне.
- ЦСКА в ответном матче нужно будет забивать. Сегодня у армейцев были подходы к штрафной, но до хороших ударов дело почти не доходило. Есть ли у ЦСКА резервы чтобы это исправить?
- Резервы определённо есть. У ЦСКА ведь весьма неплохие игроки. Чалов провёл нелучший матч. Хотя я продолжаю считать что он зависимый игрок. Его игра зависит от того, как играет команда в атаке. Какие подходы, какие передачи на него были сделаны? Были ли они качественными или нет? Это имеет огромное значение.
Но два момента у него было: в первом тайме он неплохо сместился из левой полузоны в центр штрафной и пробил. Не скажу что вратарь спас, но сыграл неплохо – был неприятный удар в створ. И во втором тайме, при передаче с фланга он хорошо отвалился от защитника и пробил. Но увы – выше ворот. Для матча такого ранга считаю что иметь два полумомента – это не совсем плохо. Правда поддержка партнёров сегодня у Чалова была не та.
Власич сегодня был достаточно инертен. Да, было два неплохих удара из-за пределов штрафной. Но всё-таки мы не видели сегодня того Власича, что хорошо действует индивидуально. Также было мало остроты от Сигурдсона. И Фернандес, как вы заметили, не был столь активен как мы привыкли. Набабкин с другого фланга также был несколько слабее чем мы обычно видим. Но всё это нужно детально анализировать. Я не сторонник того, чтобы подвергать критике игроков сразу по окончанию матча. Ведь в первые минуты по окончанию матча у тебя есть определённое мнение по игре. А когда ты детально отсматриваешь всё с холодной головой – мнение может совершенно измениться.
Но тут, считаю, ничего страшного не произошло. Да, случилось крупное поражение. Но для него есть совершенно объективные причины. Чего мы должны требовать от этого состава с «Ромой», когда на старте чемпионата России практически все в один голос говорили что эта команда будет иметь проблемы даже не в Лиге Чемпионов, но и в чемпионате России. Как мы видим, нынешняя картинка совсем другая. Команда достаточно уверенно идёт в РПЛ. А в Лиге Чемпионов был обыгран «Реал», плюс ничья с «Викторией». И у команды сейчас есть определённые шансы: «Реал» не так хорош, а если правильно перестроить игру – можно играть и против «Ромы».
Сейчас всё в руках армейцев. И тут очень важна работа тренера.
- Нынешняя «Рома» настолько хорошая и сильна? Или же они внимательно изучили матч ЦСКА – «Реал»?
- Тут два фактора. У «Ромы» сейчас непростой период, и к этому матчу они готовились весьма серьёзно. Второе: они, естественно, смотрели далеко не только матч с «Реалом». Скорее всего они внимательно разбирали и матчи армейцев в чемпионате. Всё это было весьма тщательно проанализировано.
Что касается «Реала» - он сейчас далеко не та грозная сила что был ранее. У команды большие проблемы. Дело даже не в том что они идут 7-мы в Ла Лиге. Даже игра с «Викторией» показала что у них далеко не всё хорошо с игрой. Мадридистам откровенно повезло что «Виктория» не реализовала столько моментов – как минимум проигрывать они сегодня были не должны.
Нет, конечно, даже такой «Реал» ещё надо обыграть. Но на сегодня это не выглядит как нерешаемая задача. Его сейчас можно обыгрывать.
- Первый гол «Ромы» был с наигранной комбинации? Или же римляне настолько быстрее не только в беге, но и по скорости мышления?
- Не думаю что этот розыгрыш был имено наигран. Просто уровень игроков «Ромы» намного выше нежели у ЦСКА. Они действуют и думают на поле на такт быстрее, нежели армейцы. И мы увидели настолько высокое индивидуальное мастерство позволяет им разыгрывать подобные комбинации. Точная передача под дальную ногу, игра в одно касание. Первый мяч был забит на третьего: был розыгрыш в стенку с последующей передачей вдоль ворот, где эту передачу уже караулил Джеко. И именно такую передачу в эту зону он и ожидал. Ясно что определённый базис тут закладывается на тренировках: кто куда смотрит, кто и куда открывается. Но в таких ситуациях в первую очередь многое решает индивидуальное мастерство и уровень игроков.
- Марио Фернандес даже на уровне ЧМ был далеко не самым медленным. Но и он, выложившись в эпизоде на максимум – не успел дотянуться до мяча. А по лицам римлян было ощущение будто они играют на этой скорости с легкостью. Откуда это?
- Тут просто общий уровень команды выше. И, более того – «Рома» опытнее. Ахметов 1997 года рождения, и играл у меня в юношеской сборной. Ему 21 год. Облякову 20 лет, Сигурдссон также перспективный но молодой футболист. Чалову, к слову, также 20 лет. Армейцам сейчас не хватает опыта. Да, потенциал у команды просматривается.
Но ведь половина состава ЦСКА на фоне игроков «Ромы» фактически ещё мальчики. Опыт, класс и уровень сказывается. Это логично и объяснимо. Для них сейчас это запредельный уровень. Да, это хорошие перспективные ребята. Но что характерно в таком возрасте, этим игрокам не хватает стабильности. Они могут весьма неплохо сыграть с «Реалом», но провалиться в следующей игре. Для этого возраста такие перепады вполне объяснимы.
- Можно ли за неделю координально изменить такой ход игры?
- Координально игру точно не поменять. Но в любом случае Гончаренко проведёт тщательный анализ, и разберёт ошибки. Лично я видел их очень много – что в атаке что в обороне. Если в первые 20 минут армейцы выглядели достаточно неплохо, то потом всё поменялось. «Рома» захватила преимущество, и не отдавала его до конца матча. Когда был забит третий мяч – команда спокойно играла по счёту. Могли забить и больше, при счёте 3:0 начала проявляться некая расхолаженность. А где-то и усталость не позволяла ещё увеличить счёт.
В любом случае по итогам будет проведена работа, и Гончаренко постарается объяснить игрокам, что в ответном матче, да и вообще на таком уровне так играть нельзя. Тут любая оплошность, любая ошибка, любой момент где не было подстраховки – они стоят очень дорого. И тут почти всегда сразу за это наказывают. И матч сегодня это подтвердил.
- У Джеко 2 гола за 2 касания мяча. Быть может это и крайне старомодная идея, но может стоит отдать его под индивидуальную опеку в ответной игре?
- Сегодняшний футбол таков, что даже против Рональдо или Месси никто индивидуально не играет. Это компенсируется командными действиями и подстраховкой. Все эти задачи просто распределяются по зонам. Особенно когда это происходит перед своей штрафной. Тут нужна именно командная игра – нужно создать компактность. Такую, чтобы игрокам атакующей команды было буквально нечем дышать. Чтобы не было свободных зон. И если не нивелировать, то максимально уменьшить возможность проявить то самое индивидуальное мастерство конкретным исполнителям.
Так что не будет ЦСКА играть против Джеко персонально. Акцент будет на более эффективные командные действия в обороне.
- ЦСКА в ответном матче нужно будет забивать. Сегодня у армейцев были подходы к штрафной, но до хороших ударов дело почти не доходило. Есть ли у ЦСКА резервы чтобы это исправить?
- Резервы определённо есть. У ЦСКА ведь весьма неплохие игроки. Чалов провёл нелучший матч. Хотя я продолжаю считать что он зависимый игрок. Его игра зависит от того, как играет команда в атаке. Какие подходы, какие передачи на него были сделаны? Были ли они качественными или нет? Это имеет огромное значение.
Но два момента у него было: в первом тайме он неплохо сместился из левой полузоны в центр штрафной и пробил. Не скажу что вратарь спас, но сыграл неплохо – был неприятный удар в створ. И во втором тайме, при передаче с фланга он хорошо отвалился от защитника и пробил. Но увы – выше ворот. Для матча такого ранга считаю что иметь два полумомента – это не совсем плохо. Правда поддержка партнёров сегодня у Чалова была не та.
Власич сегодня был достаточно инертен. Да, было два неплохих удара из-за пределов штрафной. Но всё-таки мы не видели сегодня того Власича, что хорошо действует индивидуально. Также было мало остроты от Сигурдсона. И Фернандес, как вы заметили, не был столь активен как мы привыкли. Набабкин с другого фланга также был несколько слабее чем мы обычно видим. Но всё это нужно детально анализировать. Я не сторонник того, чтобы подвергать критике игроков сразу по окончанию матча. Ведь в первые минуты по окончанию матча у тебя есть определённое мнение по игре. А когда ты детально отсматриваешь всё с холодной головой – мнение может совершенно измениться.
Но тут, считаю, ничего страшного не произошло. Да, случилось крупное поражение. Но для него есть совершенно объективные причины. Чего мы должны требовать от этого состава с «Ромой», когда на старте чемпионата России практически все в один голос говорили что эта команда будет иметь проблемы даже не в Лиге Чемпионов, но и в чемпионате России. Как мы видим, нынешняя картинка совсем другая. Команда достаточно уверенно идёт в РПЛ. А в Лиге Чемпионов был обыгран «Реал», плюс ничья с «Викторией». И у команды сейчас есть определённые шансы: «Реал» не так хорош, а если правильно перестроить игру – можно играть и против «Ромы».
Сейчас всё в руках армейцев. И тут очень важна работа тренера.
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