Икер Касильяс: это был важнейший матч для "Локомотива"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Локомотивом" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (3:1)."Это был важнейший матч для "Локомотива", но для "Порту" было важно контролировать игру с первых минут. Очень рады, что заработали три очка", - сказал Касильяс.