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|2
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|Ливерпуль
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|Аякс
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По схеме 0-0-6? План «Локо» работал, но чужие среди своих всё испортили
Чемпион России снова потерпел очень стрёмное поражение: после симпатичной игры в Турции, обидного поражения на последних минутах с «Шальке» «Локомотив» должен был забивать «Порту» 2 мяча, но пропустил и не догнал. Rusfootball.info подводит печальные итоги сумбурного вечера на полупустом стадионе.
Выбор есть, но его нет
«Локомотив» подошёл к Лиге чемпионов без нормальных крайних защитников: оба фланга закрывали переученные полузащитники, но Рыбус получил травму и давно не играет. Лысов молод и так же изначально атакующий игрок, что видно даже по матчам чемпионата России. Удивительно, что Брайан Идову впервые в сезоне появился как раз в лигочемпионском матче с «Галатасараем».
Теперь Сёмин не мог задействовать и Чорлуку. Имея трёх центральных защитников команде, при травме одного из них особо не разгуляешься, однако тренер всё равно оставил Хёведеса слева (при Лысове и Идову в запасе), а в центре обороны впервые появился Крыховяк.
По итогу это повлекло за собой ряд проблем, но при другом решение могли бы возникнуть иные в виде постоянных провалов слева. Правда, 2 гола с этого фланга «Локомотив» всё равно пропустил, пусть по вине Хёведеса только 1.
Остро ощущалась нехватка Крыховяка в атакующих действиях. Проблемой Гжегожа поначалу было то, что он играл везде: из опорной зоны он подключался в центр нападения и обратно. С вводом в состав Баринова позиция поляка упорядочилась, он стал более атакующим игроком. Но если в начале своей московской карьеры Крыховяк был везде, то сегодня – нигде, поскольку был привязан к центру обороны. Сыграл, кстати, неплохо, собравшись после пары позиционных ошибок в начале встречи.
Всё идёт по плану => всё летит в…
Сочетание названий знаменитых песен Гражданской Обороны как нельзя лучше описывает игру «Локомотива» в первом тайме. Поначалу могло показаться, что игроки мыслями ещё на МЦК: «Порту» в гостях сразу же захватил мяч и территорию, принялся грузить мячи в штрафную с фланга Игнатьева, который по традиции их не блокировал и которому не менее традиционно не помогал Алексей Миранчук.
Однако «Локомотив» ответил тремя быстрыми атаками, каждая из которых могла закончиться голом, а две – должны были. Миранчуки внезапно предстали не той бесформенной субстанцией, к которой мы привыкли в важных матчах с серьёзными соперниками. Оба не боялись идти в обводку, особенно здорово тащил мяч вперёд Антон. Он создал 2 убойных момента для брата, который, в свою очередь, заработал пенальти для Фернандеша.
В общем, «Локомотив» вроде бы и контролировал игру, но нащупал слабые места «Порту» на флангах обороны и, казалось, оказался в своей стихии.
Чужие среди своих
Но тут пришлось вспомнить, что в составе клуба с самым португальским названием португальцев было меньше, чем у «Локомотива». Один Данилу Перейра там против дуэта москвичей, один из которых уже несколько месяцев твердит о том, что скоро вернётся в любимую Турцию.
По долгу службы мне приходится частенько расшифровывать пресс-конференции Юрия Сёмина. Почти на каждой его спрашивают про Фернандеша, и Юрий Палыч всегда даёт понять, что у них с Мануэлом прекрасные отношения, что это проблема исключительно неприятного Сёмину менеджмента. Он прямо говорит, что хочет сохранить Фернандеша, называет его лучшим игроком команды, лидером, за которым тянется молодёжь, профессионалом.
В благодарность за поддержку Ману пробивает пенальти на удобной для Касильяса, после чего благополучно самоустраняется из игры, а после заслуженной замены (которую Сёмин никогда бы не сделал, будь Фернандеш в порядке, поскольку выпускать пришлось Жемалетдинова) демонстративно шлёт тренера подальше. Не знаю, что там между ними произошло, но ситуация выглядит удивительно и возмутительно.
Эдер, говоривший перед матчем о 200-прцентной мотивации, демонстрирует её в самый неподходящий момент. Засыпает на мгновение перед подачей, а потом стремится исправить ситуацию и делает её катастрофической. Хорошо складывающаяся встреча стараниями двух португальцев поворачивается в сторону португальской команды, хотя в её составе лишь 1 представитель страны…
Судейское добивание
Поникший «Локомотив» позволил забить очень лёгкий второй гол из-под Антона Миранчука и Игнатьева, благодаря подарку Милитао и активности сегодняшних Миранчуков вернулся в игру, но забыли выйти из
вагона МЦК раздевалки. На достижимую дистанцию «Локо» не приблизился из-за явной ошибки лайнсмена, отменившего чистый гол Эдера. Этот же судья в концовке зажжёт офсайд, даже когда запас был метровым.
Добивание состоялось после единственного толкового действия от Фернандеша, но к изменению счёта не привело, а других моментов «Локомотив» не создал. Привоз Кверквелии свёл игру к формальному характеру.
«Локомотив» возьмёт хоть очко?
Наверное, в последнем туре, если соперник уже обеспечит себе выход в плей-офф. «Локомотиву» конечно, помешали травмы – считайте, что приобретения Смолова и не было. Клубу действительно не повезло с группой: топ-соперники хотя бы заполнили стадион и сделали бы поражения не такими позорными. В этом же квартете появились какие-то иллюзии шансов, безжалостно разбитые всеми тремя соперниками чемпиона России.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Выбор есть, но его нет
«Локомотив» подошёл к Лиге чемпионов без нормальных крайних защитников: оба фланга закрывали переученные полузащитники, но Рыбус получил травму и давно не играет. Лысов молод и так же изначально атакующий игрок, что видно даже по матчам чемпионата России. Удивительно, что Брайан Идову впервые в сезоне появился как раз в лигочемпионском матче с «Галатасараем».
Теперь Сёмин не мог задействовать и Чорлуку. Имея трёх центральных защитников команде, при травме одного из них особо не разгуляешься, однако тренер всё равно оставил Хёведеса слева (при Лысове и Идову в запасе), а в центре обороны впервые появился Крыховяк.
По итогу это повлекло за собой ряд проблем, но при другом решение могли бы возникнуть иные в виде постоянных провалов слева. Правда, 2 гола с этого фланга «Локомотив» всё равно пропустил, пусть по вине Хёведеса только 1.
Остро ощущалась нехватка Крыховяка в атакующих действиях. Проблемой Гжегожа поначалу было то, что он играл везде: из опорной зоны он подключался в центр нападения и обратно. С вводом в состав Баринова позиция поляка упорядочилась, он стал более атакующим игроком. Но если в начале своей московской карьеры Крыховяк был везде, то сегодня – нигде, поскольку был привязан к центру обороны. Сыграл, кстати, неплохо, собравшись после пары позиционных ошибок в начале встречи.
Всё идёт по плану => всё летит в…
Сочетание названий знаменитых песен Гражданской Обороны как нельзя лучше описывает игру «Локомотива» в первом тайме. Поначалу могло показаться, что игроки мыслями ещё на МЦК: «Порту» в гостях сразу же захватил мяч и территорию, принялся грузить мячи в штрафную с фланга Игнатьева, который по традиции их не блокировал и которому не менее традиционно не помогал Алексей Миранчук.
Однако «Локомотив» ответил тремя быстрыми атаками, каждая из которых могла закончиться голом, а две – должны были. Миранчуки внезапно предстали не той бесформенной субстанцией, к которой мы привыкли в важных матчах с серьёзными соперниками. Оба не боялись идти в обводку, особенно здорово тащил мяч вперёд Антон. Он создал 2 убойных момента для брата, который, в свою очередь, заработал пенальти для Фернандеша.
В общем, «Локомотив» вроде бы и контролировал игру, но нащупал слабые места «Порту» на флангах обороны и, казалось, оказался в своей стихии.
Чужие среди своих
Но тут пришлось вспомнить, что в составе клуба с самым португальским названием португальцев было меньше, чем у «Локомотива». Один Данилу Перейра там против дуэта москвичей, один из которых уже несколько месяцев твердит о том, что скоро вернётся в любимую Турцию.
По долгу службы мне приходится частенько расшифровывать пресс-конференции Юрия Сёмина. Почти на каждой его спрашивают про Фернандеша, и Юрий Палыч всегда даёт понять, что у них с Мануэлом прекрасные отношения, что это проблема исключительно неприятного Сёмину менеджмента. Он прямо говорит, что хочет сохранить Фернандеша, называет его лучшим игроком команды, лидером, за которым тянется молодёжь, профессионалом.
В благодарность за поддержку Ману пробивает пенальти на удобной для Касильяса, после чего благополучно самоустраняется из игры, а после заслуженной замены (которую Сёмин никогда бы не сделал, будь Фернандеш в порядке, поскольку выпускать пришлось Жемалетдинова) демонстративно шлёт тренера подальше. Не знаю, что там между ними произошло, но ситуация выглядит удивительно и возмутительно.
это не «Спартак», поэтому пройдёт незамеченным.) pic.twitter.com/4lx8x6q4pV— ZhuraWell (@TimZhur) October 24, 2018
Эдер, говоривший перед матчем о 200-прцентной мотивации, демонстрирует её в самый неподходящий момент. Засыпает на мгновение перед подачей, а потом стремится исправить ситуацию и делает её катастрофической. Хорошо складывающаяся встреча стараниями двух португальцев поворачивается в сторону португальской команды, хотя в её составе лишь 1 представитель страны…
Судейское добивание
Поникший «Локомотив» позволил забить очень лёгкий второй гол из-под Антона Миранчука и Игнатьева, благодаря подарку Милитао и активности сегодняшних Миранчуков вернулся в игру, но забыли выйти из
Добивание состоялось после единственного толкового действия от Фернандеша, но к изменению счёта не привело, а других моментов «Локомотив» не создал. Привоз Кверквелии свёл игру к формальному характеру.
«Локомотив» возьмёт хоть очко?
Наверное, в последнем туре, если соперник уже обеспечит себе выход в плей-офф. «Локомотиву» конечно, помешали травмы – считайте, что приобретения Смолова и не было. Клубу действительно не повезло с группой: топ-соперники хотя бы заполнили стадион и сделали бы поражения не такими позорными. В этом же квартете появились какие-то иллюзии шансов, безжалостно разбитые всеми тремя соперниками чемпиона России.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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