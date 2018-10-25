По схеме 0-0-6? План «Локо» работал, но чужие среди своих всё испортили

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Наберёт ли "Локомотив" хотя бы очко?



 

По схеме 0-0-6? План «Локо» работал, но чужие среди своих всё испортили

Чемпион России снова потерпел очень стрёмное поражение: после симпатичной игры в Турции, обидного поражения на последних минутах с «Шальке» «Локомотив» должен был забивать «Порту» 2 мяча, но пропустил и не догнал. Rusfootball.info подводит печальные итоги сумбурного вечера на полупустом стадионе.

Выбор есть, но его нет

«Локомотив» подошёл к Лиге чемпионов без нормальных крайних защитников: оба фланга закрывали переученные полузащитники, но Рыбус получил травму и давно не играет. Лысов молод и так же изначально атакующий игрок, что видно даже по матчам чемпионата России. Удивительно, что Брайан Идову впервые в сезоне появился как раз в лигочемпионском матче с «Галатасараем».

Теперь Сёмин не мог задействовать и Чорлуку. Имея трёх центральных защитников команде, при травме одного из них особо не разгуляешься, однако тренер всё равно оставил Хёведеса слева (при Лысове и Идову в запасе), а в центре обороны впервые появился Крыховяк.

По итогу это повлекло за собой ряд проблем, но при другом решение могли бы возникнуть иные в виде постоянных провалов слева. Правда, 2 гола с этого фланга «Локомотив» всё равно пропустил, пусть по вине Хёведеса только 1.

Остро ощущалась нехватка Крыховяка в атакующих действиях. Проблемой Гжегожа поначалу было то, что он играл везде: из опорной зоны он подключался в центр нападения и обратно. С вводом в состав Баринова позиция поляка упорядочилась, он стал более атакующим игроком. Но если в начале своей московской карьеры Крыховяк был везде, то сегодня – нигде, поскольку был привязан к центру обороны. Сыграл, кстати, неплохо, собравшись после пары позиционных ошибок в начале встречи.

Всё идёт по плану => всё летит в…

Сочетание названий знаменитых песен Гражданской Обороны как нельзя лучше описывает игру «Локомотива» в первом тайме. Поначалу могло показаться, что игроки мыслями ещё на МЦК: «Порту» в гостях сразу же захватил мяч и территорию, принялся грузить мячи в штрафную с фланга Игнатьева, который по традиции их не блокировал и которому не менее традиционно не помогал Алексей Миранчук.

Однако «Локомотив» ответил тремя быстрыми атаками, каждая из которых могла закончиться голом, а две – должны были. Миранчуки внезапно предстали не той бесформенной субстанцией, к которой мы привыкли в важных матчах с серьёзными соперниками. Оба не боялись идти в обводку, особенно здорово тащил мяч вперёд Антон. Он создал 2 убойных момента для брата, который, в свою очередь, заработал пенальти для Фернандеша.

В общем, «Локомотив» вроде бы и контролировал игру, но нащупал слабые места «Порту» на флангах обороны и, казалось, оказался в своей стихии.

Чужие среди своих

Но тут пришлось вспомнить, что в составе клуба с самым португальским названием португальцев было меньше, чем у «Локомотива». Один Данилу Перейра там против дуэта москвичей, один из которых уже несколько месяцев твердит о том, что скоро вернётся в любимую Турцию.

По долгу службы мне приходится частенько расшифровывать пресс-конференции Юрия Сёмина. Почти на каждой его спрашивают про Фернандеша, и Юрий Палыч всегда даёт понять, что у них с Мануэлом прекрасные отношения, что это проблема исключительно неприятного Сёмину менеджмента. Он прямо говорит, что хочет сохранить Фернандеша, называет его лучшим игроком команды, лидером, за которым тянется молодёжь, профессионалом.

В благодарность за поддержку Ману пробивает пенальти на удобной для Касильяса, после чего благополучно самоустраняется из игры, а после заслуженной замены (которую Сёмин никогда бы не сделал, будь Фернандеш в порядке, поскольку выпускать пришлось Жемалетдинова) демонстративно шлёт тренера подальше. Не знаю, что там между ними произошло, но ситуация выглядит удивительно и возмутительно.



Эдер, говоривший перед матчем о 200-прцентной мотивации, демонстрирует её в самый неподходящий момент. Засыпает на мгновение перед подачей, а потом стремится исправить ситуацию и делает её катастрофической. Хорошо складывающаяся встреча стараниями двух португальцев поворачивается в сторону португальской команды, хотя в её составе лишь 1 представитель страны…

Судейское добивание

Поникший «Локомотив» позволил забить очень лёгкий второй гол из-под Антона Миранчука и Игнатьева, благодаря подарку Милитао и активности сегодняшних Миранчуков вернулся в игру, но забыли выйти из вагона МЦК раздевалки. На достижимую дистанцию «Локо» не приблизился из-за явной ошибки лайнсмена, отменившего чистый гол Эдера. Этот же судья в концовке зажжёт офсайд, даже когда запас был метровым.

Добивание состоялось после единственного толкового действия от Фернандеша, но к изменению счёта не привело, а других моментов «Локомотив» не создал. Привоз Кверквелии свёл игру к формальному характеру.

«Локомотив» возьмёт хоть очко?

Наверное, в последнем туре, если соперник уже обеспечит себе выход в плей-офф. «Локомотиву» конечно, помешали травмы – считайте, что приобретения Смолова и не было. Клубу действительно не повезло с группой: топ-соперники хотя бы заполнили стадион и сделали бы поражения не такими позорными. В этом же квартете появились какие-то иллюзии шансов, безжалостно разбитые всеми тремя соперниками чемпиона России.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Фернандеш Эдер Семин
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