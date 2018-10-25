По схеме 0-0-6? План «Локо» работал, но чужие среди своих всё испортили

это не «Спартак», поэтому пройдёт незамеченным.) pic.twitter.com/4lx8x6q4pV — ZhuraWell (@TimZhur) October 24, 2018

вагона МЦК

Чемпион России снова потерпел очень стрёмное поражение: после симпатичной игры в Турции, обидного поражения на последних минутах с «Шальке» «Локомотив» должен был забивать «Порту» 2 мяча, но пропустил и не догнал.подводит печальные итоги сумбурного вечера на полупустом стадионе.«Локомотив» подошёл к Лиге чемпионов без нормальных крайних защитников: оба фланга закрывали переученные полузащитники, но Рыбус получил травму и давно не играет. Лысов молод и так же изначально атакующий игрок, что видно даже по матчам чемпионата России. Удивительно, что Брайан Идову впервые в сезоне появился как раз в лигочемпионском матче с «Галатасараем».Теперь Сёмин не мог задействовать и Чорлуку. Имея трёх центральных защитников команде, при травме одного из них особо не разгуляешься, однако тренер всё равно оставил Хёведеса слева (при Лысове и Идову в запасе), а в центре обороны впервые появился Крыховяк.По итогу это повлекло за собой ряд проблем, но при другом решение могли бы возникнуть иные в виде постоянных провалов слева. Правда, 2 гола с этого фланга «Локомотив» всё равно пропустил, пусть по вине Хёведеса только 1.Остро ощущалась нехватка Крыховяка в атакующих действиях. Проблемой Гжегожа поначалу было то, что он играл везде: из опорной зоны он подключался в центр нападения и обратно. С вводом в состав Баринова позиция поляка упорядочилась, он стал более атакующим игроком. Но если в начале своей московской карьеры Крыховяк был везде, то сегодня – нигде, поскольку был привязан к центру обороны. Сыграл, кстати, неплохо, собравшись после пары позиционных ошибок в начале встречи.Сочетание названий знаменитых песен Гражданской Обороны как нельзя лучше описывает игру «Локомотива» в первом тайме. Поначалу могло показаться, что игроки мыслями ещё на МЦК: «Порту» в гостях сразу же захватил мяч и территорию, принялся грузить мячи в штрафную с фланга Игнатьева, который по традиции их не блокировал и которому не менее традиционно не помогал Алексей Миранчук.Однако «Локомотив» ответил тремя быстрыми атаками, каждая из которых могла закончиться голом, а две – должны были. Миранчуки внезапно предстали не той бесформенной субстанцией, к которой мы привыкли в важных матчах с серьёзными соперниками. Оба не боялись идти в обводку, особенно здорово тащил мяч вперёд Антон. Он создал 2 убойных момента для брата, который, в свою очередь, заработал пенальти для Фернандеша.В общем, «Локомотив» вроде бы и контролировал игру, но нащупал слабые места «Порту» на флангах обороны и, казалось, оказался в своей стихии.Но тут пришлось вспомнить, что в составе клуба с самым португальским названием португальцев было меньше, чем у «Локомотива». Один Данилу Перейра там против дуэта москвичей, один из которых уже несколько месяцев твердит о том, что скоро вернётся в любимую Турцию.По долгу службы мне приходится частенько расшифровывать пресс-конференции Юрия Сёмина. Почти на каждой его спрашивают про Фернандеша, и Юрий Палыч всегда даёт понять, что у них с Мануэлом прекрасные отношения, что это проблема исключительно неприятного Сёмину менеджмента. Он прямо говорит, что хочет сохранить Фернандеша, называет его лучшим игроком команды, лидером, за которым тянется молодёжь, профессионалом.В благодарность за поддержку Ману пробивает пенальти на удобной для Касильяса, после чего благополучно самоустраняется из игры, а после заслуженной замены (которую Сёмин никогда бы не сделал, будь Фернандеш в порядке, поскольку выпускать пришлось Жемалетдинова) демонстративно шлёт тренера подальше. Не знаю, что там между ними произошло, но ситуация выглядит удивительно и возмутительно.Эдер, говоривший перед матчем о 200-прцентной мотивации, демонстрирует её в самый неподходящий момент. Засыпает на мгновение перед подачей, а потом стремится исправить ситуацию и делает её катастрофической. Хорошо складывающаяся встреча стараниями двух португальцев поворачивается в сторону португальской команды, хотя в её составе лишь 1 представитель страны…Поникший «Локомотив» позволил забить очень лёгкий второй гол из-под Антона Миранчука и Игнатьева, благодаря подарку Милитао и активности сегодняшних Миранчуков вернулся в игру, но забыли выйти израздевалки. На достижимую дистанцию «Локо» не приблизился из-за явной ошибки лайнсмена, отменившего чистый гол Эдера. Этот же судья в концовке зажжёт офсайд, даже когда запас был метровым.Добивание состоялось после единственного толкового действия от Фернандеша, но к изменению счёта не привело, а других моментов «Локомотив» не создал. Привоз Кверквелии свёл игру к формальному характеру.Наверное, в последнем туре, если соперник уже обеспечит себе выход в плей-офф. «Локомотиву» конечно, помешали травмы – считайте, что приобретения Смолова и не было. Клубу действительно не повезло с группой: топ-соперники хотя бы заполнили стадион и сделали бы поражения не такими позорными. В этом же квартете появились какие-то иллюзии шансов, безжалостно разбитые всеми тремя соперниками чемпиона России.