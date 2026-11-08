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Агент Жемалетдинова высказался о будущем полузащитника

Владимир Кузьмичев, агент хавбека Рифата Жемалетдинова, рассказал о перспективах своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"
"Рифат тренируется пока индивидуально.

Мы ведем переговоры с клубами на предмет того, чтобы зимой попробовать вернуться в какую-либо команду и продолжить карьеру. Речи о завершении карьеры нет", - сказал Кузьмичев.

Также агент отметил, что его клиент может рассмотреть и вариант с командой из ФНЛ, если она будет ставить задачу повышения в классе.

Рифат Жемалетдинов находится без клуба с лета этого года. Последней командой в его карьере стал грозненский "Ахмат", цвета которого он защищал с сентября 2025-го и покинул в статусе свободного агента.

Ранее 30-летний хавбек играл за московские "Локомотив" и ЦСКА, а также казанский "Рубин".

Источник: Sport24

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