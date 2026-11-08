Агент Жемалетдинова высказался о будущем полузащитника

Владимир Кузьмичев, агент хавбека Рифата Жемалетдинова, рассказал о перспективах своего клиента.

Фото: ФК "Ахмат"

Мы ведем переговоры с клубами на предмет того, чтобы зимой попробовать вернуться в какую-либо команду и продолжить карьеру. Речи о завершении карьеры нет", - сказал Кузьмичев.