Агент Жемалетдинова высказался о будущем полузащитника

Мы ведем переговоры с клубами на предмет того, чтобы зимой попробовать вернуться в какую-либо команду и продолжить карьеру. Речи о завершении карьеры нет", - сказал Кузьмичев.
Также агент отметил, что его клиент может рассмотреть и вариант с командой из ФНЛ, если она будет ставить задачу повышения в классе.
Рифат Жемалетдинов находится без клуба с лета этого года. Последней командой в его карьере стал грозненский "Ахмат", цвета которого он защищал с сентября 2025-го и покинул в статусе свободного агента.
Ранее 30-летний хавбек играл за московские "Локомотив" и ЦСКА, а также казанский "Рубин".
Источник: Sport24