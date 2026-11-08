Главный тренер "Оренбурга" прокомментировал поражение от "Крыльев Советов"

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".

Фото: ФК "Оренбург"

"Это был плохой выход на поле. Каждый вышел не так, как нужно было, поэтому первые 20–25 минут не были хорошими.

Пропущенный гол? Наверное, так и должно быть для нашей команды, если мы выходим не максимально сконцентрированными, дисциплинированными. Понятно, что потом пытались войти в игру. Снова были моменты, подходы и возможности. Но, к сожалению, мы сегодня проиграли", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".Матч между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" состоялся сегодня, 8 ноября. Игра в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась поражением гостей со счетом 0:2. Команда Ильдара Ахметзянова заканчивала встречу вдевятером: на 51-й минуте был удален защитник Алексей Татаев, а на 62-й минуте красную карточку получил игрок обороны Джон Паласиос.Таким образом прервалась беспроигрышная серия оренбуржцев в чемпионате России, которая насчитывала 5 матчей кряду (две победы и три ничьих).