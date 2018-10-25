Оливер Торрес: мы полностью контролировали ход игры с "Локомотивом"

Полузащитник "Порту" Оливер Торрес прокомментировал победу над "Локомотивом" (3:1)."Для нас было очень важно победить здесь. Мы полностью контролировали ход игры, но "Локомотив" опасно контратаковал. Однако нам удалось сохранить концентрацию до самого конца игры. Мы провели очень хороший матч", — заявил Торрес.