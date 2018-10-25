Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Очки
|1
|Боруссия
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|Атлетико
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|Монако
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|0
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|-4
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|4
|Брюгге
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|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
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|+6
|9
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|Интер
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|Тоттенхэм
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|6
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|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
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|Ливерпуль
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|3
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|ПСЖ
|3
|1
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|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
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|2
|1
|+1
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|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
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|1
|1
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|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Аякс
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|4
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|0
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|2
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
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|3
|3
|0
|6
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|Лион
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|Хоффенхайм
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|Шахтёр
|3
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|2
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|4
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|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
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|1
|0
|1
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|1
|+2
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|2
|Рома
|3
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|ЦСКА
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|Виктория
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|Ювентус
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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением об эпизоде в матче с "Порту" (1:3), Мануэл Фернандеш не пожал руку Юрию Семину после замены.
"Мне было очень неприятно смотреть на этот эпизод. Мануэл знает, кто такой Семин. Этого человека уважает весь футбольный мир. Понятно, игрок хотел сыграть весь матч со своими соотечественниками, показать себя во всей красе. Но сначала он не забил пенальти, а потом еще этот некрасивый эпизод.
Футболист он неплохой, но если бы я был тренером, после такого эпизода игрок бы больше не играл. Однако Семин и без моих советов выберет правильное решение. Честно говоря, было очень обидно. Юрий Павлович почти в 2,5 раза старше игрока, а тут такое. Надеюсь, Мануэлу мозги прочистят, чтобы больше такого не повторилось", — сказал Нигматуллин.
Sport24
"Мне было очень неприятно смотреть на этот эпизод. Мануэл знает, кто такой Семин. Этого человека уважает весь футбольный мир. Понятно, игрок хотел сыграть весь матч со своими соотечественниками, показать себя во всей красе. Но сначала он не забил пенальти, а потом еще этот некрасивый эпизод.
Футболист он неплохой, но если бы я был тренером, после такого эпизода игрок бы больше не играл. Однако Семин и без моих советов выберет правильное решение. Честно говоря, было очень обидно. Юрий Павлович почти в 2,5 раза старше игрока, а тут такое. Надеюсь, Мануэлу мозги прочистят, чтобы больше такого не повторилось", — сказал Нигматуллин.
Sport24
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