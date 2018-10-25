Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением об эпизоде в матче с "Порту" (1:3), Мануэл Фернандеш не пожал руку Юрию Семину после замены."Мне было очень неприятно смотреть на этот эпизод. Мануэл знает, кто такой Семин. Этого человека уважает весь футбольный мир. Понятно, игрок хотел сыграть весь матч со своими соотечественниками, показать себя во всей красе. Но сначала он не забил пенальти, а потом еще этот некрасивый эпизод.Футболист он неплохой, но если бы я был тренером, после такого эпизода игрок бы больше не играл. Однако Семин и без моих советов выберет правильное решение. Честно говоря, было очень обидно. Юрий Павлович почти в 2,5 раза старше игрока, а тут такое. Надеюсь, Мануэлу мозги прочистят, чтобы больше такого не повторилось", — сказал Нигматуллин.