Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением об эпизоде в матче с "Порту" (1:3), Мануэл Фернандеш не пожал руку Юрию Семину после замены.

"Мне было очень неприятно смотреть на этот эпизод. Мануэл знает, кто такой Семин. Этого человека уважает весь футбольный мир. Понятно, игрок хотел сыграть весь матч со своими соотечественниками, показать себя во всей красе. Но сначала он не забил пенальти, а потом еще этот некрасивый эпизод.

Футболист он неплохой, но если бы я был тренером, после такого эпизода игрок бы больше не играл. Однако Семин и без моих советов выберет правильное решение. Честно говоря, было очень обидно. Юрий Павлович почти в 2,5 раза старше игрока, а тут такое. Надеюсь, Мануэлу мозги прочистят, чтобы больше такого не повторилось", — сказал Нигматуллин.

Sport24
Теги: Локомотив Семин Фернандеш Нигматуллин
Сегодня, 15:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  Denis Sabor   (Сегодня, 16:22)
  • -1
  •  (1)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - Bets2k.com
Регистрация: 25.10.2018 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 15:58)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата Батька: ".......а что он сделал в лицо Семину плюнул ?"

И в лицо и в душу.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:42)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мдя... у Лобановского он бы за подобное поехал играть за "Ворсму"... (хотя, справедливости ради, лобан всё времЯ сидел на скаме)

и ни с кем не "ручкался" smile


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 15:38)
  • -2
  •  (2)
online

а что он сделал в лицо Семину плюнул ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.