Клиент букмекерской конторы выиграл огромную сумму, поставив всего одну тысячу рублей (фото)

Игрок букмекерской конторы выиграл большую сумму денег, поставив всего 1000 рублей в московском клубе "Фонбет".Он угадал исходы 15 событий, два матча из экспресса не прошли и вернулись с коэффициентом 1.00. Из-за этого при расчёте коэффициент экспресса составил 650.88. При ставке в 1000 рублей такой купон принёс клиенту "Фонбет" 650 880 рублей.