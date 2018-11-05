Александр Головин из-за травмы не сыграет с "Брюгге"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Александр Головин из-за травмы не сыграет с "Брюгге"

Полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в заявку команды на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге", сообщает пресс-служба монегасков.

У Головина проблема с лодыжкой на правой ноге. Он займется лечением повреждения.
Теги: Головин Монако Брюгге
Сегодня, 23:01
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3
(0)
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 23:13)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Ну тут смело можно ставить на монегасков.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 23:05)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Монако появились хоть какие то шансы на победу

Просто зомби. Никакой пользы!» - болельщики из Монако об игре Головина против «Страсбура»

Участник группового раунда Лиги чемпионов текущего года футбольный клуб «Монако» никак не может выбраться из ямы, в которую угодил на старте сезона.

В субботу команда Александра Головина потерпела пятое кряду поражение во всех турнирах, уступив в гостях «Страсбуру» 1:2, а выиграть клуб, возглавляемый с недавних пор Тьерри Анри, не может уже и вовсе с 11-го августа.

Тогда, в первом туре Лиги 1, «Монако» на выезде одолел «Нант» со счетом 3:1.

Сейчас же команда из одноименного княжества расположилась в зоне вылета и лишь по разнице мячей опережает находящийся на последнем месте «Генгам».


Приводим вашему вниманию перевод комментариев болельщиков «Монако» по поводу выступления Александра Головина в поединке против «Страсбура»:

Radric_Davis (после первого тайма):
- Мне стыдно за первый тайм в его исполнении. Он незаметен и неаккуратен.

Vallo:
- Просто зомби сегодня вечером. Никакой пользы!


Shaba26:[/b]
- Ну вот и все. У него не заняло много времени, чтобы опуститься на уровень всех остальных. Сегодня вечером он был нулевым. А как он загубил классную передачу Йоветича…

Genesiss:
- Только не ты, Александр. Только не ты.

Naslife:
- Теперь и Головин начинает играть дерьмово. Четко вырисовались размеры катастрофы, которая с нами происходит.

Kuranyi57:
- Его ждет провал.

Arthur de s:
- Тьерри Анри надо было дать отдохнуть Фалькао и даже Головину после матчей, которые они провели за сборную.

Gramtar76:
- Йоветич смотрелся хорошо. В случае с Головиным – кажется, это был не его день.


BuyUchiha:
- Не слишком-то много изменений, за исключением того, что теперь Головин выглядит так же плохо, как и все остальные.

Monacodream:
- Вы хотите, чтобы «Монако» выигрывал матчи? Но как это возможно? У нас нет полузащиты. Головин, Тилеманс, Ахолу – все они напоминают привидения. Анри предстоит проделать много работы с этой командой. Совершенно необходимо что-то делать с полузащитной линией монегасков. Не знаю, что конкретно. Но что-то надо менять.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 23:03)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
вот умора будет,если Монако победит


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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