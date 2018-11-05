Александр Головин из-за травмы не сыграет с "Брюгге"

Полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в заявку команды на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге", сообщает пресс-служба монегасков.У Головина проблема с лодыжкой на правой ноге. Он займется лечением повреждения.