Лига чемпионов. "Интер" разошелся миром с "Барселоной", "Атлетико" уверенно выиграл "Боруссию" и другие результаты

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Победы
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|Монако
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|Брюгге
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|-3
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Барселона
|3
|2
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Црвена Звезда
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|0
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|1
|1
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|0
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|0
|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Аякс
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Манчестер Сити
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
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|1
|0
|1
|3
|1
|+2
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|Рома
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|Виктория
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|2
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
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Опрос:
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Закончились матчи вторничной программы 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Тоттенхэм" (Англия) – ПСВ (Голландия) 2:1 (0:1, 2:0)
Голы: 0:1 – 2 де Йонг, 1:1 – 78 Кейн, 2:1 – 89, автогол Сэйнсбери.
"Тоттенхэм" – Гассанига, Санчес, Дэвис, Орье (Триппьер, 75), Алдервейрелд, Лукас Моура (Ламела, 62), Эриксен, Уинкс, Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 75), Кейн.
ПСВ – Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Перейро (Мален, 73), Хендрикс, Лосано, Росарио, Бергвейн (Гутьеррес, 86), де Йонг (Сэйнсбери, 81).
Предупреждения: Лосано (38), Сон Хын Мин (63), Швааб (90), Триппьер (90).
"Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания) 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: 0:1 – 83 Малком, 1:1 – 87 Икарди.
"Интер" – Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Врсалько, Асамоа, Наингголан (Валеро, 63), Брозович (Мартинес, 85), Перишич, Весино, Политано (Кандрева, 81), Икарди.
"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 74), Бускетс, Коутиньо, Ракитич, Дембеле (Малком, 81), Суарес.
Предупреждения: Ракитич (42), Брозович (84), Перишич (88).
"Наполи" (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: 0:1 – 45 Бернат, 1:1 – 62, пенальти Инсинье.
"Наполи" – Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Максимович (Хюсай, 76), Кулибали, Фабиан Руис (Зелиньски, 71), Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Мертенс (Уна, 83).
ПСЖ – Буффон, Тиаго Силва, Керер (Шупо-Мотинг, 90), Бернат, Маркиньос, Ди Мария (Кавани, 77), Дракслер, Верратти, Менье (Кимпембе, 73), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Мбаппе (29), Керер (32), Фабиан Руис (45), Верратти (89), Неймар (90).
"Атлетико" (Испания) – "Боруссия" Д (Германия) 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 33 Сауль, 2:0 – 80 Гризманн.
"Атлетико" – Облак, Хименес (Монтеро, 46), Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Родри Эрнандес, Парти, Сауль, Корреа (Витоло, 80), Калинич (Желсон Мартинш, 62), Гризманн.
"Боруссия" Д – Бюрки, Топрак, Хакими, Пишчек, Аканджи, Витцель, Дилэйни, Санчо (Бруун Ларсен, 79), Пулишич (Геррейру, 59), Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 75).
Предупреждения: Корреа (6), Санчо (31), Аканджи (90), Ройс (90).
"Тоттенхэм" (Англия) – ПСВ (Голландия) 2:1 (0:1, 2:0)
Голы: 0:1 – 2 де Йонг, 1:1 – 78 Кейн, 2:1 – 89, автогол Сэйнсбери.
"Тоттенхэм" – Гассанига, Санчес, Дэвис, Орье (Триппьер, 75), Алдервейрелд, Лукас Моура (Ламела, 62), Эриксен, Уинкс, Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 75), Кейн.
ПСВ – Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Перейро (Мален, 73), Хендрикс, Лосано, Росарио, Бергвейн (Гутьеррес, 86), де Йонг (Сэйнсбери, 81).
Предупреждения: Лосано (38), Сон Хын Мин (63), Швааб (90), Триппьер (90).
"Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания) 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: 0:1 – 83 Малком, 1:1 – 87 Икарди.
"Интер" – Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Врсалько, Асамоа, Наингголан (Валеро, 63), Брозович (Мартинес, 85), Перишич, Весино, Политано (Кандрева, 81), Икарди.
"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 74), Бускетс, Коутиньо, Ракитич, Дембеле (Малком, 81), Суарес.
Предупреждения: Ракитич (42), Брозович (84), Перишич (88).
"Наполи" (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: 0:1 – 45 Бернат, 1:1 – 62, пенальти Инсинье.
"Наполи" – Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Максимович (Хюсай, 76), Кулибали, Фабиан Руис (Зелиньски, 71), Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Мертенс (Уна, 83).
ПСЖ – Буффон, Тиаго Силва, Керер (Шупо-Мотинг, 90), Бернат, Маркиньос, Ди Мария (Кавани, 77), Дракслер, Верратти, Менье (Кимпембе, 73), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Мбаппе (29), Керер (32), Фабиан Руис (45), Верратти (89), Неймар (90).
"Атлетико" (Испания) – "Боруссия" Д (Германия) 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 33 Сауль, 2:0 – 80 Гризманн.
"Атлетико" – Облак, Хименес (Монтеро, 46), Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Родри Эрнандес, Парти, Сауль, Корреа (Витоло, 80), Калинич (Желсон Мартинш, 62), Гризманн.
"Боруссия" Д – Бюрки, Топрак, Хакими, Пишчек, Аканджи, Витцель, Дилэйни, Санчо (Бруун Ларсен, 79), Пулишич (Геррейру, 59), Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 75).
Предупреждения: Корреа (6), Санчо (31), Аканджи (90), Ройс (90).
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