Лига чемпионов. "Интер" разошелся миром с "Барселоной", "Атлетико" уверенно выиграл "Боруссию" и другие результаты

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Лига чемпионов. "Интер" разошелся миром с "Барселоной", "Атлетико" уверенно выиграл "Боруссию" и другие результаты

Закончились матчи вторничной программы 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Тоттенхэм" (Англия) – ПСВ (Голландия) 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 2 де Йонг, 1:1 – 78 Кейн, 2:1 – 89, автогол Сэйнсбери.

"Тоттенхэм" – Гассанига, Санчес, Дэвис, Орье (Триппьер, 75), Алдервейрелд, Лукас Моура (Ламела, 62), Эриксен, Уинкс, Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 75), Кейн.
ПСВ – Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Перейро (Мален, 73), Хендрикс, Лосано, Росарио, Бергвейн (Гутьеррес, 86), де Йонг (Сэйнсбери, 81).
Предупреждения: Лосано (38), Сон Хын Мин (63), Швааб (90), Триппьер (90).


"Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания) 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 83 Малком, 1:1 – 87 Икарди.

"Интер" – Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Врсалько, Асамоа, Наингголан (Валеро, 63), Брозович (Мартинес, 85), Перишич, Весино, Политано (Кандрева, 81), Икарди.
"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 74), Бускетс, Коутиньо, Ракитич, Дембеле (Малком, 81), Суарес.
Предупреждения: Ракитич (42), Брозович (84), Перишич (88).


"Наполи" (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 45 Бернат, 1:1 – 62, пенальти Инсинье.

"Наполи" – Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Максимович (Хюсай, 76), Кулибали, Фабиан Руис (Зелиньски, 71), Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Мертенс (Уна, 83).
ПСЖ – Буффон, Тиаго Силва, Керер (Шупо-Мотинг, 90), Бернат, Маркиньос, Ди Мария (Кавани, 77), Дракслер, Верратти, Менье (Кимпембе, 73), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Мбаппе (29), Керер (32), Фабиан Руис (45), Верратти (89), Неймар (90).


"Атлетико" (Испания) – "Боруссия" Д (Германия) 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 33 Сауль, 2:0 – 80 Гризманн.

"Атлетико" – Облак, Хименес (Монтеро, 46), Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Родри Эрнандес, Парти, Сауль, Корреа (Витоло, 80), Калинич (Желсон Мартинш, 62), Гризманн.
"Боруссия" Д – Бюрки, Топрак, Хакими, Пишчек, Аканджи, Витцель, Дилэйни, Санчо (Бруун Ларсен, 79), Пулишич (Геррейру, 59), Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 75).

Предупреждения: Корреа (6), Санчо (31), Аканджи (90), Ройс (90).
Теги: Барселона ПСЖ ПСВ Атлетико Боруссия Д Интер Тоттенхэм Наполи
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#1  Antip7   (Сегодня, 01:09)
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"..переиграл Боруссию"

Выиграть Боруссию у Раубалля испанцам вряд ли удастся))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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