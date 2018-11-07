У Локомотива 0 очков, у Гильерме - 2. Оценки вратаря сборной и других игроков "Локо" за матч с "Порту"

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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У Локомотива 0 очков, у Гильерме - 2. Оценки вратаря сборной и других игроков "Локо" за матч с "Порту"

"Железнодорожники" продолжают проигрывать в Лиге Чемпионов: на португальском выезде москвичей ожидал очередной в этом европейском сезоне разгром. О том, кто был худшим в составе "красно-зелёных", - здесь.

У Локомотива 0 очков, у Гильерме - 2. Оценки вратаря сборной и других игроков "Локо" за матч с "Порту"

Маринато Гильерме - 2

Вратарь сборной России провёл крайне неудачную игру. Мало того, что он дважды пропустил мяч между ног - в эпизоде с голом Эрреры бразильский россиянин принял неверное решение и выкатился из ворот, хотя у оппонента была возможность сделать передачу, а третий пропущенный Маринато просто привез: голкипер допустил грубейшую помарку при вводе мяча и подарил его сопернику.

Брайан Идову - 1.4

Ещё хуже. Два гола пришли с его фланга, а в случае с третьим вместо того, чтобы перехватить мяч, он решил изящно подправить его для набегающего противника. В течение всей игры хозяева предпочитали наступать справа (оно и ясно). Уйма ошибок, потерь и позиционных просчётов Идову привели к абсолютно несправедливому разгрому российской команды.

Ведран Чорлука - 3

Хорват чуть было вновь не получил травму, но на сей раз обошлось. В отличие от своего партнера по центру обороны - о нём мы будем говорить дальше, - Чорлука игру не провалил. Выиграл много борьбы, наработал в чужой штрафной на вполне себе весомый пенальти, который арбитр почему-то ставить не решился. Чорлука даже заслуживает оценки выше, но как её можно поставить защитнику, команда которого пропустила четыре гола?

Бенедикт Хёведес - 2

Привёз первый гол "Порту", который определил ход игры. Совершал очень много потерь и не всегда грамотно действовал позиционно. Но все это ничего по сравнению с тем, насколько медленно действовал немец. За рывками соперников он просто не успевал. Вроде бы был шанс спасти команду от третьего мяча, но Бенедикт не справился.

Владислав Игнатьев - 2.5

Страшных ошибок в обороне не допустил, разве что не всегда оправданно выбрасывался, но высокой или даже средней оценки не заслуживает из-за колоссального процента брака. Запорол впереди практически все, что было возможно.

Гжегож Крыховяк - 2.5

Не успел накрыть Эрреру, когда тот открывал счёт. Как и наш предыдущий герой, совершил слишком много потерь - Крыховяка регулярно накрывали и он далеко не всегда успевал расставаться с мячом.

Игорь Денисов - 2

Просто момент со вторым голом - не совсем вовремя стартовать и поэтому уступил в борьбе. Через опорную зону "Локомотива" в этой игре проходили слишком многое - поэтому ничего другого, кроме как "неудовлетворительно", здесь быть не может. Взять один лишь четвёртый мяч "Порту" - Денисов должен был накрывать бьющего с границы штрафной футболиста, но побежал капитан "железнодорожников" к нему в последний момент и, естественно, не успел.

Фернандеш - 1.4

Провел на поле один тайм. Ленился отрабатывать в обороне, из-за чего Идову и было так тяжело до перерыва, не мог качественно обострить, а также загубил несколько моментов. С таким футболом про новый контракт на прежних условиях Ману - при всём к нему уважении - лучше даже не заикаться.

Антон Миранчук - 3

Здорово цеплялся за мячи, придерживал и распределял между партнерами -в плане игры на коротке был лучшим в команде. Несколько раз показал себя и в отборе. На данный момент Антон находится в отличной форме, но его одного было мало. Сделал чистую голевую передачу на Эдера, но тут саданул мяч в неизвестность.

Эдер - 2

Вроде бы цеплялся за длинные передачи, но моментально терял снаряд: либо не мог отдать точную передачу, либо слишком затягивал и его накрывали. Свои моменты не использовал - вот и главные показатели в случае с любым нападающим.

Алексей Миранчук - 3.5

Был активен, как и его брат, но в отличие от него Алексей сподобился на голевую передачу. Братья прямо сейчас - главная сила "железнодорожников".

Фарфан - 3.5

Вышел, дал движения, хорошо отрабатывал на правом фланге, опускаясь достаточно низко, если этого требовала ситуация. Отличился единственным мячом в этой игре (со стороны "Локомотива"). Перуанец сейчас явно круче Эдера.

Фёдор Смолова - без оценки

Вышел, поборолся и... Все. Сложно сказать о Фёдоре что-то конкретное по итогам встречи. Да и стоит ли? Сейчас он только набирает форму после травмы, так что вряд ли стоит подвергать его какой-либо критике.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: sportbox
Теги: Локомотив Гильерме сборная России
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