У Локомотива 0 очков, у Гильерме - 2. Оценки вратаря сборной и других игроков "Локо" за матч с "Порту"

"Железнодорожники" продолжают проигрывать в Лиге Чемпионов: на португальском выезде москвичей ожидал очередной в этом европейском сезоне разгром. О том, кто был худшим в составе "красно-зелёных", - здесь.Вратарь сборной России провёл крайне неудачную игру. Мало того, что он дважды пропустил мяч между ног - в эпизоде с голом Эрреры бразильский россиянин принял неверное решение и выкатился из ворот, хотя у оппонента была возможность сделать передачу, а третий пропущенный Маринато просто привез: голкипер допустил грубейшую помарку при вводе мяча и подарил его сопернику.Ещё хуже. Два гола пришли с его фланга, а в случае с третьим вместо того, чтобы перехватить мяч, он решил изящно подправить его для набегающего противника. В течение всей игры хозяева предпочитали наступать справа (оно и ясно). Уйма ошибок, потерь и позиционных просчётов Идову привели к абсолютно несправедливому разгрому российской команды.Хорват чуть было вновь не получил травму, но на сей раз обошлось. В отличие от своего партнера по центру обороны - о нём мы будем говорить дальше, - Чорлука игру не провалил. Выиграл много борьбы, наработал в чужой штрафной на вполне себе весомый пенальти, который арбитр почему-то ставить не решился. Чорлука даже заслуживает оценки выше, но как её можно поставить защитнику, команда которого пропустила четыре гола?Привёз первый гол "Порту", который определил ход игры. Совершал очень много потерь и не всегда грамотно действовал позиционно. Но все это ничего по сравнению с тем, насколько медленно действовал немец. За рывками соперников он просто не успевал. Вроде бы был шанс спасти команду от третьего мяча, но Бенедикт не справился.Страшных ошибок в обороне не допустил, разве что не всегда оправданно выбрасывался, но высокой или даже средней оценки не заслуживает из-за колоссального процента брака. Запорол впереди практически все, что было возможно.Не успел накрыть Эрреру, когда тот открывал счёт. Как и наш предыдущий герой, совершил слишком много потерь - Крыховяка регулярно накрывали и он далеко не всегда успевал расставаться с мячом.Просто момент со вторым голом - не совсем вовремя стартовать и поэтому уступил в борьбе. Через опорную зону "Локомотива" в этой игре проходили слишком многое - поэтому ничего другого, кроме как "неудовлетворительно", здесь быть не может. Взять один лишь четвёртый мяч "Порту" - Денисов должен был накрывать бьющего с границы штрафной футболиста, но побежал капитан "железнодорожников" к нему в последний момент и, естественно, не успел.Провел на поле один тайм. Ленился отрабатывать в обороне, из-за чего Идову и было так тяжело до перерыва, не мог качественно обострить, а также загубил несколько моментов. С таким футболом про новый контракт на прежних условиях Ману - при всём к нему уважении - лучше даже не заикаться.Здорово цеплялся за мячи, придерживал и распределял между партнерами -в плане игры на коротке был лучшим в команде. Несколько раз показал себя и в отборе. На данный момент Антон находится в отличной форме, но его одного было мало. Сделал чистую голевую передачу на Эдера, но тут саданул мяч в неизвестность.Вроде бы цеплялся за длинные передачи, но моментально терял снаряд: либо не мог отдать точную передачу, либо слишком затягивал и его накрывали. Свои моменты не использовал - вот и главные показатели в случае с любым нападающим.Был активен, как и его брат, но в отличие от него Алексей сподобился на голевую передачу. Братья прямо сейчас - главная сила "железнодорожников".Вышел, дал движения, хорошо отрабатывал на правом фланге, опускаясь достаточно низко, если этого требовала ситуация. Отличился единственным мячом в этой игре (со стороны "Локомотива"). Перуанец сейчас явно круче Эдера.Вышел, поборолся и... Все. Сложно сказать о Фёдоре что-то конкретное по итогам встречи. Да и стоит ли? Сейчас он только набирает форму после травмы, так что вряд ли стоит подвергать его какой-либо критике.