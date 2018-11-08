Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА.По итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия набрала 0, 600 балла, благодаря победе "Порту" над "Локомотивом" (4:1) и ничьи "Бенфики" с "Аяксом" (1:1).Сегодня в 4-м туре группового этапа Лиги Европы выступят еще три российских клуба: "Спартак" примет "Рейнджерс", "Зенит" отправится к "Бордо", а "Краснодар" дома сыграет со "Стандардом".В Лиге Европы португальцев представляет только лиссабонский "Спортинг", который сыграет в гостях с лондонским "Арсеналом".