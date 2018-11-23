ЦСКА - "Виктория": на матч продано более 50 тысяч билетов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|10
|2
|Аякс
|4
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|8
|3
|Бенфика
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|4
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|2
|Лион
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|6
|3
|Хоффенхайм
|4
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Шахтёр
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|ЦСКА
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|4
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|4
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|3
|Валенсия
|4
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|5
|4
|Янг Бойз
|4
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:26
"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)
"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)
18:49
Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал"
Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал"
17:22
Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории
Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории
16:16
Кубок Либертадорес. 49 тыс. болельщиков посетили тренировку "Боки" перед ответным финалом с "Ривером" (видео)
Кубок Либертадорес. 49 тыс. болельщиков посетили тренировку "Боки" перед ответным финалом с "Ривером" (видео)
16:07
Геннадий Орлов: лимит? РФС нужно не слушать политиканов, а опираться на мнение профессионалов (12)
Геннадий Орлов: лимит? РФС нужно не слушать политиканов, а опираться на мнение профессионалов (12)
15:39
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
13:35
Дебют Кононова в "Спартаке", возможность реванша для Семака за кубок. Превью 15-го тура РПЛ (3)
Дебют Кононова в "Спартаке", возможность реванша для Семака за кубок. Превью 15-го тура РПЛ (3)
13:17
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
12:50
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник (1)
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник (1)
12:24
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (58)
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (58)
ЦСКА - "Виктория": на матч продано более 50 тысяч билетов
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал как реализовываются билеты на последний домашний матч армейцев в Лиге чемпионов с "Викторией" Плзень.
"Информация о закрытии трибуны неверна. Наказание будет только в случае повторного нарушения в течение условного срока. Это один год.
Сейчас ни о каком закрытии речи нет. На матч с "Викторией" мы уже реализовали 51 тысячу билетов", — сказал Зарубьян.
Sport24
"Информация о закрытии трибуны неверна. Наказание будет только в случае повторного нарушения в течение условного срока. Это один год.
Сейчас ни о каком закрытии речи нет. На матч с "Викторией" мы уже реализовали 51 тысячу билетов", — сказал Зарубьян.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.