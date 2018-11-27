Федор Чалов: обыграть "Реал" в гостях? Нет ничего невозможного (видео)

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Федор Чалов: обыграть "Реал" в гостях? Нет ничего невозможного (видео)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории Пльзень".



- Что произошло сегодня в игре? Показалось, что была катастрофическая реализация.

- Очень много моментов не забили. Обидное поражение. При счете 1:0 должны были забивать даже не один мяч. В итоге не смогли. Во втором тайме пропустили, начались "качели", могли выйти вперед, но чего-то не хватило. Пропустили второй и не хватило времени.

- Что в перерыве говорил тренер?

- Должны были контролировать мяч, хотели забить еще, и уже было бы проще. В итоге не забили и пропустили.

- ЦСКА сегодня много бил по воротам сам и позволил много бить чехам. Что произошло? Ощущение, что даже у "Ромы" в "Лужниках" такой свободны не было.

- Мы большими силами шли в атаку, хотели забить, у нас появлялись свободные зоны, их форвард хорошо цеплялся за мяч.

- Вас не удивило, что вместе ваш в конце вышел Жамалетдинов?

- Меня меняли при счете 1:1, Жамалетдинов вышел с "Ахматом" и забил первым же касанием. Замена логичная.

- Нет ощущения, что команда к паузе немного подсела физически?

- Я такого не чувствую. Со стороны виднее, может быть.

- Что обсуждали после финального свистка?

- Готовимся к игре с "Ростовом", очень важная игра. О "Реале" пока не думаем. Еще две игры в чемпионате.

- Верите, что можете обыграть такой "Реал"?

- А почему нет? Нет ничего невозможного. Верим в свои силы.

Rusfootball.info
Теги: Чалов ЦСКА Виктория Rвидео
Вчера, 23:38
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(2)
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 00:05)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sandr_71
Почему то вспомнилась эта песня.
Ярослав Евдокимов Фантазер.

потому что неслучайно хахахах


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  Sandr_71   (Вчера, 23:47)
  • 0
  •  (2)

Почему то вспомнилась эта песня.
Ярослав Евдокимов Фантазер.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#1  Lestat  Москва (Вчера, 23:42)
  • +3
  •  (5)

- Как вы могли проиграть дома, на глазах 50-ти тысяч зрителей, Пльзени?
- Нет ничего невозможного )
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
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