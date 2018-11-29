"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года

Дортмундская "Боруссия" вчера сыграла вничью с "Брюгге" (0:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.В этом матче немецкий клуб сделал 930 точных передач. Это второй результат по количеству точных передач в Лиге чемпионов, начиная с сезона-2003/04.Больше всего точных передач за один матч сделал "Манчестер Сити" в 2018 году в игре против "Базеля" (979).