"Локомотив" не достоин Лиги Европы. Или она была ему не нужна?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Атлетико
|5
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|12
|2
|Боруссия
|5
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|10
|3
|Брюгге
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|5
|4
|Монако
|5
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|5
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|13
|2
|Тоттенхэм
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|7
|3
|Интер
|5
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|4
|ПСВ
|5
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|5
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|2
|ПСЖ
|5
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|8
|3
|Ливерпуль
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|4
|Црвена Звезда
|5
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|13
|2
|Шальке 04
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|13
|2
|Аякс
|5
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|11
|3
|Бенфика
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|2
|Лион
|5
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|7
|3
|Шахтёр
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|5
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|5
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|4
|4
|ЦСКА
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|5
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|5
|4
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
"Локомотив" не достоин Лиги Европы. Или она была ему не нужна? (1)
"Локомотив" не достоин Лиги Европы. Или она была ему не нужна? (1)
Вчера, 23:15
Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев женился
Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев женился
Вчера, 23:00
"Порту" взял верх над "Галатасараем"
"Порту" взял верх над "Галатасараем"
Вчера, 22:48
"Локомотив" на выезде потерпел поражение от "Шальке" (66)
"Локомотив" на выезде потерпел поражение от "Шальке" (66)
Вчера, 22:33
"Ливерпуль" и "Наполи" объявили составы (2)
"Ливерпуль" и "Наполи" объявили составы (2)
Вчера, 22:16
Роман Бабаев: "Реал" очень благодарил ЦСКА за перенос тренировки с "Сантьяго Бернабеу" (1)
Роман Бабаев: "Реал" очень благодарил ЦСКА за перенос тренировки с "Сантьяго Бернабеу" (1)
Вчера, 21:54
Дмитрий Селюк: Яя Туре в России? Да, это возможно, почему нет (9)
Дмитрий Селюк: Яя Туре в России? Да, это возможно, почему нет (9)
Вчера, 21:44
Роман Зобнин: я стараюсь всегда идти по честному пути (1)
Роман Зобнин: я стараюсь всегда идти по честному пути (1)
Вчера, 21:35
Константин Рауш: считаю себя русским, а не натурализованным (8)
Константин Рауш: считаю себя русским, а не натурализованным (8)
Вчера, 21:07
Роман Зобнин получил награду "Джентльмен года" (фото) (25)
Роман Зобнин получил награду "Джентльмен года" (фото) (25)
Вчера, 20:48
Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из "Анжи" (1)
Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из "Анжи" (1)
Вчера, 20:32
Геннадий Орлов: Дзюба - это явление, футбольный революционер (17)
Геннадий Орлов: Дзюба - это явление, футбольный революционер (17)
Вчера, 20:22
"Олимпиакос" расторг контракт с Яя Туре (6)
"Олимпиакос" расторг контракт с Яя Туре (6)
Вчера, 20:02
Стали известны стартовые составы "Шальке" и "Локомотива" (7)
Стали известны стартовые составы "Шальке" и "Локомотива" (7)
Вчера, 19:01
Скрипченко потребовал от "Анжи" три млн рублей
Скрипченко потребовал от "Анжи" три млн рублей
Вчера, 18:54
Адвокат Андрей Князев: Глушакову за такое практически ничего не может быть предъявлено (5)
Адвокат Андрей Князев: Глушакову за такое практически ничего не может быть предъявлено (5)
Вчера, 18:46
Немецкая полиция задержала болельщиков "Локомотива" в преддверии матча с "Шальке-04" (8)
Немецкая полиция задержала болельщиков "Локомотива" в преддверии матча с "Шальке-04" (8)
Вчера, 18:12
В Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" разгромил "Шальке" (1)
В Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" разгромил "Шальке" (1)
Вчера, 16:53
Владимир Габулов: всю жизнь пашем, но для всех мы все равно "зажравшиеся футболисты" (42)
Владимир Габулов: всю жизнь пашем, но для всех мы все равно "зажравшиеся футболисты" (42)
Вчера, 16:39
Источник: жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством (15)
Источник: жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством (15)
Вчера, 16:33
"Краснодар" поздравил Ари с днем рождения
"Краснодар" поздравил Ари с днем рождения
Вчера, 16:17
Александр Мостовой: я с самого начала сезона говорил, что рано отдавать чемпионство "Зениту" (3)
Александр Мостовой: я с самого начала сезона говорил, что рано отдавать чемпионство "Зениту" (3)
Вчера, 15:59
"Рубин" поздравил Александра Бухарова со свадьбой (3)
"Рубин" поздравил Александра Бухарова со свадьбой (3)
Вчера, 15:49
"Динамо" будет готовиться ко второй части чемпионата в Турции (1)
"Динамо" будет готовиться ко второй части чемпионата в Турции (1)
Вчера, 15:08
"Шальке" - "Локомотив": картонная копия Хеведеса путешествует по Гельзенкирхену (фото) (3)
"Шальке" - "Локомотив": картонная копия Хеведеса путешествует по Гельзенкирхену (фото) (3)
Вчера, 14:57
"Пусть терпят" - арест Мамаева и Кокорина не будут обсуждать на Совете по правам человека (18)
"Пусть терпят" - арест Мамаева и Кокорина не будут обсуждать на Совете по правам человека (18)
Вчера, 14:45
Виктор Онопко: игру с "Реалом" нужно рассматривать, как подарок - таких матчей немного в жизни
Виктор Онопко: игру с "Реалом" нужно рассматривать, как подарок - таких матчей немного в жизни
Вчера, 14:09
Никола Влашич: будь моя воля, я бы остался в ЦСКА, но от меня здесь мало, что зависит (12)
Никола Влашич: будь моя воля, я бы остался в ЦСКА, но от меня здесь мало, что зависит (12)
Вчера, 13:48
Вице-губернатор Санкт-Петербурга: новое название для стадиона должны были выбирать жители города (7)
Вице-губернатор Санкт-Петербурга: новое название для стадиона должны были выбирать жители города (7)
Вчера, 13:40
Кевин Кураньи: проблемы Смолова исключительно в психологии - игровые навыки никуда не делись
Кевин Кураньи: проблемы Смолова исключительно в психологии - игровые навыки никуда не делись
Вчера, 13:25
Акинфеев - об уходе из сборной: у меня были сомнения, но обследование в Германии поставило точку (9)
Акинфеев - об уходе из сборной: у меня были сомнения, но обследование в Германии поставило точку (9)
Вчера, 12:55
"Енисей" зимнюю паузу проведет в Турции
"Енисей" зимнюю паузу проведет в Турции
"Локомотив" не достоин Лиги Европы. Или она была ему не нужна?
Чемпион России ехал в Гельзенкирхен с удручающими результатами, но, пожалуй, только гостевая игра с «Порту» была беспросветна, в других шансы на успех имелись и в основном разбазаривались. Однако последняя игра группового этапа убедила: «Локомотив» заслужил только последнее место.
У Сёмина нет большого количества вариантов состава: Фернандеш готовится уйти, Смолов хандрит. Все замены Юрий Палыч использует не так что, но выбранное сочетание всё-таки было боеспособным. Треугольник Денисов-Баринов-Крыховяк в центре поля смотрелся очень интересно – количеством хавбеки могли нивелировать недостатки друг друга, двое могли активно участвовать в атаках.
Тем не менее, единственную хорошую атаку «Локо» в первом тайме (да что там, единственную атаку, которую можно назвать таковой) завершал Денисов после отличных действий Баринова.
«Шальке» играл не самым оптимальным составом, из-за Баринова потерял Мендиля и, возможно, был удивлён, что турнирно мотивированная команда отдаст им мяч и вынудит атаковать позиционно. Немецкая команда выводила «Локомотив» из равновесия только в случае неудачных отскоков: гости очень часто перехватывали передачи, но почти всё время мяч после этого мяч доставался сопернику.
В принципе, об атакующей игре «Шальке» сказать особо нечего. Разве что одно слово: Коноплянка. Возможно, украинские комментаторы даже хвалили игрока с логотипом «Газпрома» на футболке за особое старание в матче против российской команды. Евгений был постоянно нацелен на удар, на обыгрыш, но партнёров в упор не видел.
Но если характеризовать атаку «Локомотива», то на ум приходит тоже немного слов и совсем уж мало эпизодов игры. Мы привыкли к поражениям наших клубов в Лиге чемпионов, прекрасно понимаем, что это не наш турнир. Так как надо было умудриться сыграть, чтобы возникло ощущение, будто команда просто сливала Лигу Европы?
Не прессинговать, не идти вперёд хоть какими-то силами, не пытаться подержать мяч – «Локомотив» действовал так, как будто «Галатасарай» в первые 5 минут забил «Порту» 3 мяча и происходящее перестало иметь значение. Но там всё было как раз не так. «Порту» сыграл даже удивительно достойно и выиграл ненужный матч в гостях. «Шальке»-то хотя бы можно было понять, команда играла при своих болельщиках и проигрывать всё равно не хотела.
А вот чего хотел или не хотел «Локомотив», понять трудно. Повторюсь, во всех матчах, кроме гостевого с «Порту», «Локо» имел шансы забить и не проиграть. Да, мы уже поняли, что Миранчуки неспособны делать результат на европейском уровне. Однако в предыдущих матчах они ведь не растворялись, показывали себя неудачливыми, неумелыми, но конкурентоспособными и заметными. Сегодня Алексей был таковым минут 10-15 во втором тайме, в остальное время нужно было держать зону и помогать Игнатьеву в приоритетной для команды задаче. Трусость, равнодушие, что это, чёрт побери, было?
Говорят, команда играет так, как ей позволяет играть соперник. Возможно, разрыв между Бундеслигой и РПЛ настолько солидный, что даже неосновной немотивированный «Шальке» способен держать в оковах нашего чемпиона. Но вряд ли бы хозяева были сильно против, если бы «Локомотив» пошёл вперёд и оставил им пространство для контратак. Возможно, Тедеско перед матчем даже толком не отрабатывал позиционные атаки, ожидая от соперника активности.
«Локомотив» перехитрил этим не соперника, а самого себя. Хорошо, что «Шальке» в итоге нанёс пятое поражение команде Сёмина, которая должна была понести наказание за свой подход к решающей игре ещё раньше. Насколько же показателен единственный гол: компенсированное время, у вас остаётся минуты полторы для решающего мяча, но вы всем составом в своей штрафной, а не в чужой. Не в результате контратаки, когда вся команда пошла забивать, что нормально, а в убивающих драгоценное время попытках сохранить уже не нужный ноль сзади.
На фоне этой душноты даже выход Смолова стал свежим бризом, что в 2018 году кажется просто невозможным. Да, Фёдор вышел и усилил то, чего не было, то есть игру «Локомотива». Возможно, она появится весной, когда команда будет вести борьбу за попадание в еврокубки, почему-то не сильно нужные здесь и сейчас. Если бы президентом «Локо» до сих пор была бы Ольга Смородская, это можно было бы назвать женской логикой. Ну а так остаётся вооружиться словарным запасом Дениса Глушакова уже за пределами статьи, изначально запланированной как разбор игры «Локомотива», но её команда, повторюсь, не показала и не особо собиралась показывать.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
У Сёмина нет большого количества вариантов состава: Фернандеш готовится уйти, Смолов хандрит. Все замены Юрий Палыч использует не так что, но выбранное сочетание всё-таки было боеспособным. Треугольник Денисов-Баринов-Крыховяк в центре поля смотрелся очень интересно – количеством хавбеки могли нивелировать недостатки друг друга, двое могли активно участвовать в атаках.
Тем не менее, единственную хорошую атаку «Локо» в первом тайме (да что там, единственную атаку, которую можно назвать таковой) завершал Денисов после отличных действий Баринова.
«Шальке» играл не самым оптимальным составом, из-за Баринова потерял Мендиля и, возможно, был удивлён, что турнирно мотивированная команда отдаст им мяч и вынудит атаковать позиционно. Немецкая команда выводила «Локомотив» из равновесия только в случае неудачных отскоков: гости очень часто перехватывали передачи, но почти всё время мяч после этого мяч доставался сопернику.
В принципе, об атакующей игре «Шальке» сказать особо нечего. Разве что одно слово: Коноплянка. Возможно, украинские комментаторы даже хвалили игрока с логотипом «Газпрома» на футболке за особое старание в матче против российской команды. Евгений был постоянно нацелен на удар, на обыгрыш, но партнёров в упор не видел.
Но если характеризовать атаку «Локомотива», то на ум приходит тоже немного слов и совсем уж мало эпизодов игры. Мы привыкли к поражениям наших клубов в Лиге чемпионов, прекрасно понимаем, что это не наш турнир. Так как надо было умудриться сыграть, чтобы возникло ощущение, будто команда просто сливала Лигу Европы?
Не прессинговать, не идти вперёд хоть какими-то силами, не пытаться подержать мяч – «Локомотив» действовал так, как будто «Галатасарай» в первые 5 минут забил «Порту» 3 мяча и происходящее перестало иметь значение. Но там всё было как раз не так. «Порту» сыграл даже удивительно достойно и выиграл ненужный матч в гостях. «Шальке»-то хотя бы можно было понять, команда играла при своих болельщиках и проигрывать всё равно не хотела.
А вот чего хотел или не хотел «Локомотив», понять трудно. Повторюсь, во всех матчах, кроме гостевого с «Порту», «Локо» имел шансы забить и не проиграть. Да, мы уже поняли, что Миранчуки неспособны делать результат на европейском уровне. Однако в предыдущих матчах они ведь не растворялись, показывали себя неудачливыми, неумелыми, но конкурентоспособными и заметными. Сегодня Алексей был таковым минут 10-15 во втором тайме, в остальное время нужно было держать зону и помогать Игнатьеву в приоритетной для команды задаче. Трусость, равнодушие, что это, чёрт побери, было?
Говорят, команда играет так, как ей позволяет играть соперник. Возможно, разрыв между Бундеслигой и РПЛ настолько солидный, что даже неосновной немотивированный «Шальке» способен держать в оковах нашего чемпиона. Но вряд ли бы хозяева были сильно против, если бы «Локомотив» пошёл вперёд и оставил им пространство для контратак. Возможно, Тедеско перед матчем даже толком не отрабатывал позиционные атаки, ожидая от соперника активности.
«Локомотив» перехитрил этим не соперника, а самого себя. Хорошо, что «Шальке» в итоге нанёс пятое поражение команде Сёмина, которая должна была понести наказание за свой подход к решающей игре ещё раньше. Насколько же показателен единственный гол: компенсированное время, у вас остаётся минуты полторы для решающего мяча, но вы всем составом в своей штрафной, а не в чужой. Не в результате контратаки, когда вся команда пошла забивать, что нормально, а в убивающих драгоценное время попытках сохранить уже не нужный ноль сзади.
На фоне этой душноты даже выход Смолова стал свежим бризом, что в 2018 году кажется просто невозможным. Да, Фёдор вышел и усилил то, чего не было, то есть игру «Локомотива». Возможно, она появится весной, когда команда будет вести борьбу за попадание в еврокубки, почему-то не сильно нужные здесь и сейчас. Если бы президентом «Локо» до сих пор была бы Ольга Смородская, это можно было бы назвать женской логикой. Ну а так остаётся вооружиться словарным запасом Дениса Глушакова уже за пределами статьи, изначально запланированной как разбор игры «Локомотива», но её команда, повторюсь, не показала и не особо собиралась показывать.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.