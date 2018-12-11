"Локомотив" не достоин Лиги Европы. Или она была ему не нужна?

Чемпион России ехал в Гельзенкирхен с удручающими результатами, но, пожалуй, только гостевая игра с «Порту» была беспросветна, в других шансы на успех имелись и в основном разбазаривались. Однако последняя игра группового этапа убедила: «Локомотив» заслужил только последнее место.У Сёмина нет большого количества вариантов состава: Фернандеш готовится уйти, Смолов хандрит. Все замены Юрий Палыч использует не так что, но выбранное сочетание всё-таки было боеспособным. Треугольник Денисов-Баринов-Крыховяк в центре поля смотрелся очень интересно – количеством хавбеки могли нивелировать недостатки друг друга, двое могли активно участвовать в атаках.Тем не менее, единственную хорошую атаку «Локо» в первом тайме (да что там, единственную атаку, которую можно назвать таковой) завершал Денисов после отличных действий Баринова.«Шальке» играл не самым оптимальным составом, из-за Баринова потерял Мендиля и, возможно, был удивлён, что турнирно мотивированная команда отдаст им мяч и вынудит атаковать позиционно. Немецкая команда выводила «Локомотив» из равновесия только в случае неудачных отскоков: гости очень часто перехватывали передачи, но почти всё время мяч после этого мяч доставался сопернику.В принципе, об атакующей игре «Шальке» сказать особо нечего. Разве что одно слово: Коноплянка. Возможно, украинские комментаторы даже хвалили игрока с логотипом «Газпрома» на футболке за особое старание в матче против российской команды. Евгений был постоянно нацелен на удар, на обыгрыш, но партнёров в упор не видел.Но если характеризовать атаку «Локомотива», то на ум приходит тоже немного слов и совсем уж мало эпизодов игры. Мы привыкли к поражениям наших клубов в Лиге чемпионов, прекрасно понимаем, что это не наш турнир. Так как надо было умудриться сыграть, чтобы возникло ощущение, будто команда просто сливала Лигу Европы?Не прессинговать, не идти вперёд хоть какими-то силами, не пытаться подержать мяч – «Локомотив» действовал так, как будто «Галатасарай» в первые 5 минут забил «Порту» 3 мяча и происходящее перестало иметь значение. Но там всё было как раз не так. «Порту» сыграл даже удивительно достойно и выиграл ненужный матч в гостях. «Шальке»-то хотя бы можно было понять, команда играла при своих болельщиках и проигрывать всё равно не хотела.А вот чего хотел или не хотел «Локомотив», понять трудно. Повторюсь, во всех матчах, кроме гостевого с «Порту», «Локо» имел шансы забить и не проиграть. Да, мы уже поняли, что Миранчуки неспособны делать результат на европейском уровне. Однако в предыдущих матчах они ведь не растворялись, показывали себя неудачливыми, неумелыми, но конкурентоспособными и заметными. Сегодня Алексей был таковым минут 10-15 во втором тайме, в остальное время нужно было держать зону и помогать Игнатьеву в приоритетной для команды задаче. Трусость, равнодушие, что это, чёрт побери, было?Говорят, команда играет так, как ей позволяет играть соперник. Возможно, разрыв между Бундеслигой и РПЛ настолько солидный, что даже неосновной немотивированный «Шальке» способен держать в оковах нашего чемпиона. Но вряд ли бы хозяева были сильно против, если бы «Локомотив» пошёл вперёд и оставил им пространство для контратак. Возможно, Тедеско перед матчем даже толком не отрабатывал позиционные атаки, ожидая от соперника активности.«Локомотив» перехитрил этим не соперника, а самого себя. Хорошо, что «Шальке» в итоге нанёс пятое поражение команде Сёмина, которая должна была понести наказание за свой подход к решающей игре ещё раньше. Насколько же показателен единственный гол: компенсированное время, у вас остаётся минуты полторы для решающего мяча, но вы всем составом в своей штрафной, а не в чужой. Не в результате контратаки, когда вся команда пошла забивать, что нормально, а в убивающих драгоценное время попытках сохранить уже не нужный ноль сзади.На фоне этой душноты даже выход Смолова стал свежим бризом, что в 2018 году кажется просто невозможным. Да, Фёдор вышел и усилил то, чего не было, то есть игру «Локомотива». Возможно, она появится весной, когда команда будет вести борьбу за попадание в еврокубки, почему-то не сильно нужные здесь и сейчас. Если бы президентом «Локо» до сих пор была бы Ольга Смородская, это можно было бы назвать женской логикой. Ну а так остаётся вооружиться словарным запасом Дениса Глушакова уже за пределами статьи, изначально запланированной как разбор игры «Локомотива», но её команда, повторюсь, не показала и не особо собиралась показывать.