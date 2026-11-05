В "Факеле" объяснили, почему не оставили Ребко на посту главного тренера

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов рассказал, почему Алексей Ребко не остался на посту главного тренера.

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

Думаю, весь клуб доволен работой Алексея, но в текущей ситуации нам нужен человек, который это все проходил и который знает, что делать в такой ситуации.