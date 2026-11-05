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В "Факеле" объяснили, почему не оставили Ребко на посту главного тренера

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов рассказал, почему Алексей Ребко не остался на посту главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Кондратова, сейчас клубу нужен человек, который знает, что делать в нынешней ситуации.

- Я целиком и полностью доволен работой Ребко.
Думаю, весь клуб доволен работой Алексея, но в текущей ситуации нам нужен человек, который это все проходил и который знает, что делать в такой ситуации.

Алексей пока не обладает таким опытом, но при этом я несколько раз говорил ему, что мы на него рассчитываем, - цитирует Кондратова "Матч ТВ".

Напомним, что Алексей Ребко был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Олега Василенко. На прошлой неделе воронежский "Факел" объявил о назначении Хасанби Биджиева на пост главного тренера, ранее он занимал аналогичную должность в махачкалинском "Динамо".

По итогам 13 сыгранных туров "огнеопасные" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги воронежцы сыграют на домашнем стадионе с московским "Динамо".

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