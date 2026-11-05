В "Факеле" объяснили, почему не оставили Ребко на посту главного тренера

- Я целиком и полностью доволен работой Ребко.
Думаю, весь клуб доволен работой Алексея, но в текущей ситуации нам нужен человек, который это все проходил и который знает, что делать в такой ситуации.
Алексей пока не обладает таким опытом, но при этом я несколько раз говорил ему, что мы на него рассчитываем, - цитирует Кондратова "Матч ТВ".
Напомним, что Алексей Ребко был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Олега Василенко. На прошлой неделе воронежский "Факел" объявил о назначении Хасанби Биджиева на пост главного тренера, ранее он занимал аналогичную должность в махачкалинском "Динамо".
По итогам 13 сыгранных туров "огнеопасные" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги воронежцы сыграют на домашнем стадионе с московским "Динамо".