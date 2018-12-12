Юрий Сёмин: мы ни разу в Лиге чемпионов не играли трусливо

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Юрий Сёмин: мы ни разу в Лиге чемпионов не играли трусливо

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от "Шальке" (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Мы получили громадный опыт после 14-летнего отсутствия в Лиге чемпионов. Здесь нужно бороться до 95-й минуты. Возможно, сыграл фон усталости, возможно, потеряли концентрацию и дух, из-за чего и проиграли. Я поздравляю «Шальке» с выходом в плей-офф. Все закономерно. Желаю им удачи.

- Вчера вы говорили, что только утром определитесь, сможет ли сыграть ряд футболистов. В их числе был Фернандеш?

- Фернандеш не смог сыграть из-за травмы, хотя мы на него надеялись.

- Вы решили сыграть в три центральных полузащитника. Почему?

- В большей степени мы танцевали от своих возможностей на сегодняшний день. Вышли те футболисты, которые были в хорошем состоянии.

- В этом матче запомнился только момент Денисова. Показалось, что «Локомотив» играл в трусливый футбол.

- Вы ошибаетесь. Мы ни разу в этой Лиги чемпионов не играли трусливо. Мы создавали моменты, атаковали и не ставили автобус. Но сегодня «Шальке» оказывал такое давление, что нам пришлось защищаться.

- Момент Денисова был решающим? Показалось, что до 60-й минуты все шло по плану «Локомотива», но потом «Шальке» перехватил инициативу.

- Этот момент сыграл определенную роль. Мне кажется, что «Шальке» последние минут 15 превосходил нас физически. Соперник после прошлого матча сделал больше перестановок в составе. Они были свежее.

- Почему заменили Эдера на Антона Миранчука в перерыве?

- В средней линии не хватало игрока, который мог разогнать атаку. Не нравилась ситуация на левом фланге, где играл Фарфан. В матче с «Оренбургом» мы перевели его в центр - это сработало. Сегодня нет. Главную роль сыграли единоборства. Молодые футболисты «Шальке» были в них сильнее. Других преимуществ у соперника не было.

ФК Локомотив
Теги: Семин Локомотив Шальке-04
Сегодня, 00:18
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#17  Nastroenie  Москва (Сегодня, 02:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Жене Коноплянко поздравления! Отлично играл. Локомотив - никому не нужная команда. Лично знаю троих человек на России, которые работают и обслуживают железную дорогу, но ни один из них не болеет за локомотив. Кто вообще болеет за это говнище?
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#16  karfagen  Dresden (Сегодня, 01:55)
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Болеет за:
«Спартак»
с трибуны действительно выглядел живенько Локомотив, вот только
жаль, что самой живой была работа тренера у бровы, футболисты были же ужасны.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 01:45)
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Цитата: Lokoflesh
Нету справки от психиатра?

скоро пойду на боковую. Я видел много людей. и увы они подвержены какой-то злой чуме. Кот задумался - а пожалуй они не виноваты. . Писатель одернул животного- заговариваетесь, сэр. . Ну что они ко мне прицеплись? -Сам виноват, котя. Кот висел люстре- на мне крест?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:39)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
Есть справка от УЕФА. и всё.

Нету справки от психиатра?


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#13  truten74   (Сегодня, 01:34)
  • -1
  •  (1)

Лохи, проиграли. Нехрен вам платит такие бешеные бабки. Лучше на такие зарплаты пусть улучшают инфраструктуру в РПЛ и ФНЛ, строят крытые стадионы, чтобы могли играть в непогоду. Почему у того же Шальке, стадион с раздвижной крышой ? Хотя у них зима куда мягче. Что не могут у нас в регионах построить крытые стадионы на 15 тысяч зрителей? Чем платить бешеные бабки этим безмативационным зажравшимся футболистам. Посмотрите сколько получают в Шальке зарплату футболисты и сколько в Локомотиве, и увидете разницу.?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 01:31)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Lokoflesh
Котенька, ваш Синит уже давненько в ж*пе и не может вспомнить, что такое чемпионство.
Вспомните - заходите, напоминайте.
А пока клуб с самым большим бюджетов в РПЛ играет только в ЛЕ, где вам самое место, уёпкам и фашикам.

Совсем уже поздно. , сэр. Я как личный кот, могу напомнить , что то что вы называете Синитом- лучший в истории России клуб. Я как обычный кот всё понимаю. Но мне не надо ипать мозги. Есть справка от УЕФА. и всё.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:26)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
Цитата: Lokoflesh
Странно что больше всех сокрушаются свиньи и бомжи.
Это не ЧР, можете не напрять так сильно свои пердаки.
Проиграли и проиграли, вы то каждый год играете в 1/4 финалах ЛЧ, гребанные лузеры.

Дяденька, уже поздно конечно. Но все московские гандоны, что лезут поперек родины русского футбола всегда будут получать. Это факт и история. Позор и последние места, увы.

Котенька, ваш Синит уже давненько в ж*пе и не может вспомнить, что такое чемпионство.
Вспомните - заходите, напоминайте.
А пока клуб с самым большим бюджетов в РПЛ играет только в ЛЕ, где вам самое место, уёпкам и фашикам.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 01:06)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Lokoflesh
Странно что больше всех сокрушаются свиньи и бомжи.
Это не ЧР, можете не напрять так сильно свои пердаки.
Проиграли и проиграли, вы то каждый год играете в 1/4 финалах ЛЧ, гребанные лузеры.

Дяденька, уже поздно конечно. Но все московские гандоны, что лезут поперек родины русского футбола всегда будут получать. Это факт и история. Позор и последние места, увы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:04)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Странно что больше всех сокрушаются свиньи и бомжи.
Это не ЧР, можете не напрять так сильно свои пердаки.
Проиграли и проиграли, вы то каждый год играете в 1/4 финалах ЛЧ, гребанные лузеры.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 00:55)
  • -4
  •  (4)

Цитата: sparwik53
У нас самый большой опыт по ЛЧ имеет ЦСКА, как и имеет опыт безоговорочные 4 места в группе, так что Юрий Палыч не надо убиваться, не для лиги чемпионов мы....пока.

У вас имеет беспрецедентный в русской истории - 2-18. и другие интересные траханья. Кот не станет вспоминать. Ради нервов , просто пожалеет Тарасовку и чертоги , окрестности борщей.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  атебечо   (Сегодня, 00:41)
  • -3
  •  (3)

ну теперь можно шпалычу в заслуженый запой уходить, до весны))
Регистрация: 10.12.2018 [жалоба]
#6  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:39)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У нас самый большой опыт по ЛЧ имеет ЦСКА,однако это ему не позволяет занимать место выше четвертого в группе, так что Юрий Палыч не надо убиваться, не для лиги чемпионов мы....пока.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#5  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:38)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Лохомотив.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:30)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
- Мы получили громадный опыт после 14-летнего отсутствия в Лиге чемпионов.

Видимо следующие 14 лет будете опытом проигрывания сараям и шалькам утешаться...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  F.Totti.   (Сегодня, 00:29)
  • -1
  •  (5)

Никчемные оправдания лузерства
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 00:24)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
а кому не хватило? Хеведес? Денисов? вроде и Рыбусь поиграл, Крыховяк, Фарфан, может и Эдер играл.Фернандеш (не в этом матче, но до играл же). а в ЛЕ точно полсостава играли
такое себе оправдание
Главную роль сыграли единоборства. Молодые футболисты «Шальке» были в них сильнее

ну если молодые сильнее ваших опытных - это ли не повод задуматься?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Glucco  Prim (Сегодня, 00:21)
  • +1
  •  (5)

лохи
Регистрация: 7.03.2008 [жалоба]
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