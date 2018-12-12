Юрий Сёмин: мы ни разу в Лиге чемпионов не играли трусливо

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от "Шальке" (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.- Мы получили громадный опыт после 14-летнего отсутствия в Лиге чемпионов. Здесь нужно бороться до 95-й минуты. Возможно, сыграл фон усталости, возможно, потеряли концентрацию и дух, из-за чего и проиграли. Я поздравляю «Шальке» с выходом в плей-офф. Все закономерно. Желаю им удачи.- Фернандеш не смог сыграть из-за травмы, хотя мы на него надеялись.- В большей степени мы танцевали от своих возможностей на сегодняшний день. Вышли те футболисты, которые были в хорошем состоянии.- Вы ошибаетесь. Мы ни разу в этой Лиги чемпионов не играли трусливо. Мы создавали моменты, атаковали и не ставили автобус. Но сегодня «Шальке» оказывал такое давление, что нам пришлось защищаться.- Этот момент сыграл определенную роль. Мне кажется, что «Шальке» последние минут 15 превосходил нас физически. Соперник после прошлого матча сделал больше перестановок в составе. Они были свежее.- В средней линии не хватало игрока, который мог разогнать атаку. Не нравилась ситуация на левом фланге, где играл Фарфан. В матче с «Оренбургом» мы перевели его в центр - это сработало. Сегодня нет. Главную роль сыграли единоборства. Молодые футболисты «Шальке» были в них сильнее. Других преимуществ у соперника не было.