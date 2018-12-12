Евгений Коноплянка: ожидали от "Локомотива" большего

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал победу над "Локомотивом" (1:0)."Мы высоко прессинговали и не давали сопернику разгонять атаки. От "Локомотива", признаюсь, ожидали большего, все-таки им была необходима победа. Тем более еще и "Порту" сделал подарок, все было в их руках", – сказал Коноплянка.