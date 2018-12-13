Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|4
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:10
Валерий Карпин - о своей дисквалификации: КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус (4)
Валерий Карпин - о своей дисквалификации: КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус (4)
16:13
У ЦСКА нет предложений по Чалову (9)
У ЦСКА нет предложений по Чалову (9)
14:49
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (2)
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (2)
14:10
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
13:55
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (4)
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (4)
12:53
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
12:41
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (19)
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (19)
12:25
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (50)
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (50)
11:34
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги чемпионов.
Выглядит она следующим образом: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Георгий Щенников (ЦСКА), Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия"), Карлос Солер ("Валенсия"), Арнор Сигурдссон (ЦСКА), Ян Коваржик ("Виктория"), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Гийом Оаро ("Янг Бойз"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Душан Тадич ("Аякс").
Выглядит она следующим образом: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Георгий Щенников (ЦСКА), Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия"), Карлос Солер ("Валенсия"), Арнор Сигурдссон (ЦСКА), Ян Коваржик ("Виктория"), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Гийом Оаро ("Янг Бойз"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Душан Тадич ("Аякс").
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.