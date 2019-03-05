Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от противостояния с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.– Не думаю, что будет какая-то разница. Возможно, они будут чуть больше заведены, но, в конце концов, это стадион с болельщиками. На "Уэмбли" с 80 тысячами болельщиков или на этом стадионе, будет то же самое. Матч будет тяжелым, но я думаю, что все будет в порядке.Я не беспокоюсь по поводу стадиона. Я беспокоюсь о команде, против которой мы играем. Все говорят о стадионе, как будто это нечто особенное. У всех есть стадион, у всех есть болельщики. Они придут их поддержать.