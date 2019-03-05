Определились все пары полуфинала

В результате четвертьфинальных встреч определились все участники 1/2 финала турнира.В полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" сыграет с "Ливерпулем", а "Тоттенхэм Хотспур" встретится с амстердамским "Аяксом". Матчи команд состоятся 30 апреля и 7 мая.