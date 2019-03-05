Садио Мане: главное, "Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал победу над "Порту" и выход в полуфинал Лиги чемпионов."Вначале было тяжело. Все были испуганы на скамейке запасных. Но у нас отличный командный дух, мы начали давить и, наконец, забили.Когда я забил, то думал, что я был в офсайде. Это был важный гол, но самое главное, что мы вышли в полуфинал", — цитирует Мане ВВС.