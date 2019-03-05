У легенды Касильяса случился инфаркт на тренировке. Сейчас он стабилен

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:50
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы
07:34
Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы
Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы
00:48
Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность (8)
Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность (8)
Вчера, 23:58
"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Ливерпуль" (31)
"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Ливерпуль" (31)
Вчера, 23:48
Футболист "Ромы" завершил карьеру в 21 год
Футболист "Ромы" завершил карьеру в 21 год
Вчера, 23:13
Джейми Каррагер: Месси совершеннее Роналду (6)
Джейми Каррагер: Месси совершеннее Роналду (6)
Вчера, 23:11
УЕФА разъяснил ситуацию с травмой Вертонгена
УЕФА разъяснил ситуацию с травмой Вертонгена
Вчера, 22:50
Аарон Рэмси больше не сыграет за "Арсенал"
Аарон Рэмси больше не сыграет за "Арсенал"
Вчера, 22:33
"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова (6)
"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова (6)
Вчера, 22:18
"Брешиа" вернулась в серию А спустя 8 лет
"Брешиа" вернулась в серию А спустя 8 лет
Вчера, 22:04
Дубль Фалькао принес "Монако" ничью с "Ренном"
Дубль Фалькао принес "Монако" ничью с "Ренном"
Вчера, 21:34
Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа (6)
Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа (6)
Вчера, 21:23
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной"
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной"
Вчера, 21:04
Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0 (1)
Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0 (1)
Вчера, 20:54
Рамиль Шейдаев признался в желании вернуться в "Зенит" (1)
Рамиль Шейдаев признался в желании вернуться в "Зенит" (1)
Вчера, 20:45
"Порту": "Касильяс находится в стабильном состоянии (1)
"Порту": "Касильяс находится в стабильном состоянии (1)
Вчера, 20:08
Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились (1)
Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились (1)
У легенды Касильяса случился инфаркт на тренировке. Сейчас он стабилен
Вчера из Португалии пришли страшные новости. Икеру Касильясу, выступающему за «Порту», стало плохо на тренировке. У легендарного вратаря случился инфаркт миокарда.
Икера сразу госпитализировали. В больнице провели небольшую операцию, которая закончилась успешно. Сейчас Касильяс остаётся под наблюдением врачей.
Marca писала, что вратарь отправил своим близким сообщение с текстом: «Я спокоен». А для всех остальных он выложил этот пост
- Всё под контролем. Я сильно испугался, но силы меня не покинули. Всем большое спасибо за ваши сообщения и любовь, - написал вратарь.
Спортивные врачи уже прокомментировали диагноз, который был поставлен Касильясу. Конец этого сезона он пропустит наверняка. А вот вернуться в большой спорт Икер ещё может. Ставить крест на карьере футболиста необязательно.
Но ещё неясно желание футболиста, ему уже всё-таки 37 лет. Многое будет зависеть и от того, как будет проходить восстановление.
Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков высказал противоположное мнение: якобы Касильясу обязательно придется прекращать. Но кто теперь верит «спартаковским» врачам?
Профессиональная болезнь
Для футболистов заболевания сердца – настоящий бич. Бывший игрок «Ньюкасла» Шейк Тьоте, переехавший в Китай, умер от сердечного приступа на тренировке. Легендарный французский защитник Лилиан Тюрам был вынужден закончить в возрасте Касильяса из-за гипертрофии. Рубен де ла Ред из «Реала» два года бился, пытаясь вернуться в большой спорт после сердечного приступа, но так и не смог.
Капитана «Фиорентины» Астори нашли мёртвым в постели и долгое время называли причины смерти «естественными». Лишь потом начали писать о заболевании сердца, которое каким-то образом не заметили на многочисленных обследованиях врачи, под названием брадиаритмия. Как пишут итальянские СМИ, теперь врачей из Флоренции и Кальяри подозревают в халатности.
Пару лет назад в товарищеской игре между «Аяксом» и «Вердером» потерял сознание молодой футболист Абдельхак Нури. Юноша считался будущим лидером сборной Голландии. Причиной назвали сердечную аритмию. Через несколько стало известно самое страшное — случились необратимые повреждения головного мозга после обморока.
Соотечественник Икера Даниэль Харке, игравший за «Эспаньол», умер от сердечного приступа, разговаривая по телефону: причину так и не установили. Или другой испанец Антонио Пуэрта - ему стало плохо во время игра с «Хетафе». Игрока успели доставить в больницу, но лучше ему не стало, и он скончался.
Так что Икеру очень повезло. К сожалению, такие ситуации часто заканчиваются гораздо хуже.
Как отреагировал мировой футбол
Конечно, словами поддержки. Их было очень много. Главный клуб в карьере Икера «Реал» написал на официальном сайте:
- Икер Касильяс показал нам, как нужно преодолевать самые невероятные испытания на протяжении всей своей карьеры. Он показал нам, что сдаваться не в нашем стиле, и вновь и вновь демонстрировал, что оставаться сильным во время сложных испытаний - единственный путь к победе.
«Реал Мадрид» с нетерпением ждёт, когда наш легендарный капитан снова будет в добром здравии, - говорится в обращении.
Естественно, отреагировал нынешний клуб Касильяса
«Барселона» пожелала оставаться сильным и скорейшего выздоровления
Анчелотти написал: «Мы с тобой, капитан»
- Сил тебе, друг. Надеюсь, ты скоро поправишься, - не остался в сторону и Роналду
Поддержал игрока и Омар Момани
Остаётся надеяться, что Икера мы ещё на поле увидим. Без такого вратаря футбол точно обеднеет.
Хотя если есть риски, наверняка лучше закончить. Касильяс и так провёл отличную карьеру. Жизнь в любом случае дороже.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Reuters; Global Look Press
Икера сразу госпитализировали. В больнице провели небольшую операцию, которая закончилась успешно. Сейчас Касильяс остаётся под наблюдением врачей.
Marca писала, что вратарь отправил своим близким сообщение с текстом: «Я спокоен». А для всех остальных он выложил этот пост
- Всё под контролем. Я сильно испугался, но силы меня не покинули. Всем большое спасибо за ваши сообщения и любовь, - написал вратарь.
Спортивные врачи уже прокомментировали диагноз, который был поставлен Касильясу. Конец этого сезона он пропустит наверняка. А вот вернуться в большой спорт Икер ещё может. Ставить крест на карьере футболиста необязательно.
Но ещё неясно желание футболиста, ему уже всё-таки 37 лет. Многое будет зависеть и от того, как будет проходить восстановление.
Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков высказал противоположное мнение: якобы Касильясу обязательно придется прекращать. Но кто теперь верит «спартаковским» врачам?
Профессиональная болезнь
Для футболистов заболевания сердца – настоящий бич. Бывший игрок «Ньюкасла» Шейк Тьоте, переехавший в Китай, умер от сердечного приступа на тренировке. Легендарный французский защитник Лилиан Тюрам был вынужден закончить в возрасте Касильяса из-за гипертрофии. Рубен де ла Ред из «Реала» два года бился, пытаясь вернуться в большой спорт после сердечного приступа, но так и не смог.
Капитана «Фиорентины» Астори нашли мёртвым в постели и долгое время называли причины смерти «естественными». Лишь потом начали писать о заболевании сердца, которое каким-то образом не заметили на многочисленных обследованиях врачи, под названием брадиаритмия. Как пишут итальянские СМИ, теперь врачей из Флоренции и Кальяри подозревают в халатности.
Пару лет назад в товарищеской игре между «Аяксом» и «Вердером» потерял сознание молодой футболист Абдельхак Нури. Юноша считался будущим лидером сборной Голландии. Причиной назвали сердечную аритмию. Через несколько стало известно самое страшное — случились необратимые повреждения головного мозга после обморока.
Соотечественник Икера Даниэль Харке, игравший за «Эспаньол», умер от сердечного приступа, разговаривая по телефону: причину так и не установили. Или другой испанец Антонио Пуэрта - ему стало плохо во время игра с «Хетафе». Игрока успели доставить в больницу, но лучше ему не стало, и он скончался.
Так что Икеру очень повезло. К сожалению, такие ситуации часто заканчиваются гораздо хуже.
Как отреагировал мировой футбол
Конечно, словами поддержки. Их было очень много. Главный клуб в карьере Икера «Реал» написал на официальном сайте:
- Икер Касильяс показал нам, как нужно преодолевать самые невероятные испытания на протяжении всей своей карьеры. Он показал нам, что сдаваться не в нашем стиле, и вновь и вновь демонстрировал, что оставаться сильным во время сложных испытаний - единственный путь к победе.
«Реал Мадрид» с нетерпением ждёт, когда наш легендарный капитан снова будет в добром здравии, - говорится в обращении.
Естественно, отреагировал нынешний клуб Касильяса
Sempre Juntos!— FC Porto (@FCPorto) May 1, 2019
For?a Iker! ???#FCPorto #IkerCasillas pic.twitter.com/EiUhdltbIO
«Барселона» пожелала оставаться сильным и скорейшего выздоровления
Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
Анчелотти написал: «Мы с тобой, капитан»
Mucha fuerza Iker. Estamos contigo, capit?n. pic.twitter.com/wakvKds4hX— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 1, 2019
- Сил тебе, друг. Надеюсь, ты скоро поправишься, - не остался в сторону и Роналду
Поддержал игрока и Омар Момани
Остаётся надеяться, что Икера мы ещё на поле увидим. Без такого вратаря футбол точно обеднеет.
Хотя если есть риски, наверняка лучше закончить. Касильяс и так провёл отличную карьеру. Жизнь в любом случае дороже.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Reuters; Global Look Press
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.