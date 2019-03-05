У легенды Касильяса случился инфаркт на тренировке. Сейчас он стабилен

Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019

Mucha fuerza Iker. Estamos contigo, capit?n. pic.twitter.com/wakvKds4hX — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 1, 2019

Вчера из Португалии пришли страшные новости. Икеру Касильясу, выступающему за «Порту», стало плохо на тренировке. У легендарного вратаря случился инфаркт миокарда.Икера сразу госпитализировали. В больнице провели небольшую операцию, которая закончилась успешно. Сейчас Касильяс остаётся под наблюдением врачей.Marca писала, что вратарь отправил своим близким сообщение с текстом: «Я спокоен». А для всех остальных он выложил этот пост- Всё под контролем. Я сильно испугался, но силы меня не покинули. Всем большое спасибо за ваши сообщения и любовь, - написал вратарь.Спортивные врачи уже прокомментировали диагноз, который был поставлен Касильясу. Конец этого сезона он пропустит наверняка. А вот вернуться в большой спорт Икер ещё может. Ставить крест на карьере футболиста необязательно.Но ещё неясно желание футболиста, ему уже всё-таки 37 лет. Многое будет зависеть и от того, как будет проходить восстановление.Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков высказал противоположное мнение: якобы Касильясу обязательно придется прекращать. Но кто теперь верит «спартаковским» врачам?Для футболистов заболевания сердца – настоящий бич. Бывший игрок «Ньюкасла» Шейк Тьоте, переехавший в Китай, умер от сердечного приступа на тренировке. Легендарный французский защитник Лилиан Тюрам был вынужден закончить в возрасте Касильяса из-за гипертрофии. Рубен де ла Ред из «Реала» два года бился, пытаясь вернуться в большой спорт после сердечного приступа, но так и не смог.Капитана «Фиорентины» Астори нашли мёртвым в постели и долгое время называли причины смерти «естественными». Лишь потом начали писать о заболевании сердца, которое каким-то образом не заметили на многочисленных обследованиях врачи, под названием брадиаритмия. Как пишут итальянские СМИ, теперь врачей из Флоренции и Кальяри подозревают в халатности.Пару лет назад в товарищеской игре между «Аяксом» и «Вердером» потерял сознание молодой футболист Абдельхак Нури. Юноша считался будущим лидером сборной Голландии. Причиной назвали сердечную аритмию. Через несколько стало известно самое страшное — случились необратимые повреждения головного мозга после обморока.Соотечественник Икера Даниэль Харке, игравший за «Эспаньол», умер от сердечного приступа, разговаривая по телефону: причину так и не установили. Или другой испанец Антонио Пуэрта - ему стало плохо во время игра с «Хетафе». Игрока успели доставить в больницу, но лучше ему не стало, и он скончался.Так что Икеру очень повезло. К сожалению, такие ситуации часто заканчиваются гораздо хуже.Конечно, словами поддержки. Их было очень много. Главный клуб в карьере Икера «Реал» написал на официальном сайте:- Икер Касильяс показал нам, как нужно преодолевать самые невероятные испытания на протяжении всей своей карьеры. Он показал нам, что сдаваться не в нашем стиле, и вновь и вновь демонстрировал, что оставаться сильным во время сложных испытаний - единственный путь к победе.«Реал Мадрид» с нетерпением ждёт, когда наш легендарный капитан снова будет в добром здравии, - говорится в обращении.Естественно, отреагировал нынешний клуб Касильяса«Барселона» пожелала оставаться сильным и скорейшего выздоровленияАнчелотти написал: «Мы с тобой, капитан»- Сил тебе, друг. Надеюсь, ты скоро поправишься, - не остался в сторону и РоналдуПоддержал игрока и Омар МоманиОстаётся надеяться, что Икера мы ещё на поле увидим. Без такого вратаря футбол точно обеднеет.Хотя если есть риски, наверняка лучше закончить. Касильяс и так провёл отличную карьеру. Жизнь в любом случае дороже.