У легенды Касильяса случился инфаркт на тренировке. Сейчас он стабилен

Испания Ла Лига 2018/19 
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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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У легенды Касильяса случился инфаркт на тренировке. Сейчас он стабилен

Вчера из Португалии пришли страшные новости. Икеру Касильясу, выступающему за «Порту», стало плохо на тренировке. У легендарного вратаря случился инфаркт миокарда.

Икера сразу госпитализировали. В больнице провели небольшую операцию, которая закончилась успешно. Сейчас Касильяс остаётся под наблюдением врачей.

Marca писала, что вратарь отправил своим близким сообщение с текстом: «Я спокоен». А для всех остальных он выложил этот пост


- Всё под контролем. Я сильно испугался, но силы меня не покинули. Всем большое спасибо за ваши сообщения и любовь, - написал вратарь.

Спортивные врачи уже прокомментировали диагноз, который был поставлен Касильясу. Конец этого сезона он пропустит наверняка. А вот вернуться в большой спорт Икер ещё может. Ставить крест на карьере футболиста необязательно.

Но ещё неясно желание футболиста, ему уже всё-таки 37 лет. Многое будет зависеть и от того, как будет проходить восстановление.

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков высказал противоположное мнение: якобы Касильясу обязательно придется прекращать. Но кто теперь верит «спартаковским» врачам?

Профессиональная болезнь

Для футболистов заболевания сердца – настоящий бич. Бывший игрок «Ньюкасла» Шейк Тьоте, переехавший в Китай, умер от сердечного приступа на тренировке. Легендарный французский защитник Лилиан Тюрам был вынужден закончить в возрасте Касильяса из-за гипертрофии. Рубен де ла Ред из «Реала» два года бился, пытаясь вернуться в большой спорт после сердечного приступа, но так и не смог.

Капитана «Фиорентины» Астори нашли мёртвым в постели и долгое время называли причины смерти «естественными». Лишь потом начали писать о заболевании сердца, которое каким-то образом не заметили на многочисленных обследованиях врачи, под названием брадиаритмия. Как пишут итальянские СМИ, теперь врачей из Флоренции и Кальяри подозревают в халатности.

Пару лет назад в товарищеской игре между «Аяксом» и «Вердером» потерял сознание молодой футболист Абдельхак Нури. Юноша считался будущим лидером сборной Голландии. Причиной назвали сердечную аритмию. Через несколько стало известно самое страшное — случились необратимые повреждения головного мозга после обморока.

У легенды Касильяса случился инфаркт на тренировке. Сейчас он стабилен

Соотечественник Икера Даниэль Харке, игравший за «Эспаньол», умер от сердечного приступа, разговаривая по телефону: причину так и не установили. Или другой испанец Антонио Пуэрта - ему стало плохо во время игра с «Хетафе». Игрока успели доставить в больницу, но лучше ему не стало, и он скончался.

Так что Икеру очень повезло. К сожалению, такие ситуации часто заканчиваются гораздо хуже.

Как отреагировал мировой футбол

Конечно, словами поддержки. Их было очень много. Главный клуб в карьере Икера «Реал» написал на официальном сайте:

- Икер Касильяс показал нам, как нужно преодолевать самые невероятные испытания на протяжении всей своей карьеры. Он показал нам, что сдаваться не в нашем стиле, и вновь и вновь демонстрировал, что оставаться сильным во время сложных испытаний - единственный путь к победе.

«Реал Мадрид» с нетерпением ждёт, когда наш легендарный капитан снова будет в добром здравии, - говорится в обращении.

Естественно, отреагировал нынешний клуб Касильяса


«Барселона» пожелала оставаться сильным и скорейшего выздоровления


Анчелотти написал: «Мы с тобой, капитан»


- Сил тебе, друг. Надеюсь, ты скоро поправишься, - не остался в сторону и Роналду


Поддержал игрока и Омар Момани


Остаётся надеяться, что Икера мы ещё на поле увидим. Без такого вратаря футбол точно обеднеет.

Хотя если есть риски, наверняка лучше закончить. Касильяс и так провёл отличную карьеру. Жизнь в любом случае дороже.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Reuters; Global Look Press
Теги: Касильяс Порту Реал
Сегодня, 10:52
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