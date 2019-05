Царский Месси вернулся. Он сделал полуфинал - такого не было три розыгрыша Лиги Чемпионов

If I don’t post this I won’t sleep well tonight ?

От комплиментов в адрес Лео не удержался даже защитник разгромленного «Ливерпуля» ван Дейк. О том, какие рекорды побил лучший игрок мира своим перфомансом в Лиге Чемпионов.Игра против «Ливерпуля» для «Барсы» складывалась непросто. У каталонцев не было существенного игрового преимущества - англичане оказались прекрасны готовы к противостоянию с чемпионом Ла Лиги.Зато у «блауграны» было кое-что получше – Лионель Месси. И с ним не смогла ничего поделать вся команда Клоппа. Он забил два мяча и превратил совершенно равный полуфинал в однозначный триумф «Барселоны». Теперь у «Ливерпуля», похоже, вообще нет шансов на победу в этой паре.Забитые мячи стали для Лео 599-м и 600-м за каталонскую команду. Ему понадобилось ровно 14 лет, чтобы оформить такой юбилей. Свой первый мяч за «Барсу» Месси забил в 2005. Тогда ему ещё ассистировал Роналдиньо.Кстати, 7% процентов от этих мячей (42 гола) были забиты со штрафных.Но этот юбилейный результативный удар – не единственное достижение Месси за этот вечер. Лео забил 8 гол со штрафных во всех турнирах в этом сезоне. Это его личный рекорд. Особенно помогла бодрая весна: аргентинский форвард забивал со штрафных три тура подряд в ворота «Бетиса», «Эспаньола» и «Вильярреала».Если брать только Примеру, то в ней у Лионеля шесть мячей со стандартов – и это рекорд для топ-лиг за 12 лет. Если брать процент реализации штрафных ударов в испанском чемпионате Месси обгоняет и Роналдиньо, и Роберто Карлоса, и Роналду.Месси не только уничтожил «Ливерпуль», побил рекорд и оформил такое количество голов, которые в ближайшее время вряд ли перебьёт хоть кто-нибудь. Он ещё и классно себя повёл: когда Дембеле запорол железный момент после передачи Лео на последних минутах, аргентинец приобнял и успокоил партнёра, а не стал пихать на правах старшего.А ещё Месси после матча поддержал Коутиньо, которого освистали собственные болельщики:- Еще в начале сезона я говорил, что в решающие моменты мы должны быть едины как никогда. Сейчас не время кого-то критиковать. Нужно поддерживать и быть вместе до самого конца.Давайте делать все вместе. Некрасиво, когда твоего партнера освистывают во время замены. Не говорю, что он сыграл хорошо или нет, но нужно быть едиными, нужно быть вместе, - сказал Лионель.Ну разве не красавчик?Месси восхищались даже англичане. Посмотрите, как радовался Гари ЛинекерБалотелли, восхищаясь игрой Месси, уколол Роналду в сторис:- Месси феноменален. Пожалуйста, ради футбола, не сравнивайте его с 7-м номером из «Ювентуса».Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры тоже говорил про феноменального Месси:- В такие моменты понятно, что его не остановить. С таким штрафным ничего не поделаешь. Его первый гол был не самым красивым, но он показал свои умения, - сказал немецкий тренер.Ван Дейк, настрадавшийся от Лео, тоже не поскупился на тёплые слова:- Понятно, что это фантастический игрок. Проблема в том, что когда мы атакуем, он затаивается где-то в углу поля. Поэтому с ним нужно быть начеку.Мы знали, что это может случиться. Знали, что не нужно сильно рисковать, оголяя левый фланг. Как только мы теряли мяч, они тут же искали Месси и старались усложнить нам жизнь.Думаю, он лучший игрок в мире. К тому же он способен решить исход таких больших турниров, как Лига чемпионов, - сказал голландский футболист.Может, что-нибудь скажет и Роналду, который наверняка смотрел за противостоянием «Ливерпуля» и Месси?Вряд ли.