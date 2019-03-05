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Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Царский Месси вернулся. Он сделал полуфинал - такого не было три розыгрыша Лиги Чемпионов

От комплиментов в адрес Лео не удержался даже защитник разгромленного «Ливерпуля» ван Дейк. О том, какие рекорды побил лучший игрок мира своим перфомансом в Лиге Чемпионов.

Царский Месси вернулся. Он сделал полуфинал - такого не было три розыгрыша Лиги Чемпионов

Игра против «Ливерпуля» для «Барсы» складывалась непросто. У каталонцев не было существенного игрового преимущества - англичане оказались прекрасны готовы к противостоянию с чемпионом Ла Лиги.

Зато у «блауграны» было кое-что получше – Лионель Месси. И с ним не смогла ничего поделать вся команда Клоппа. Он забил два мяча и превратил совершенно равный полуфинал в однозначный триумф «Барселоны». Теперь у «Ливерпуля», похоже, вообще нет шансов на победу в этой паре.


Забитые мячи стали для Лео 599-м и 600-м за каталонскую команду. Ему понадобилось ровно 14 лет, чтобы оформить такой юбилей. Свой первый мяч за «Барсу» Месси забил в 2005. Тогда ему ещё ассистировал Роналдиньо.


Кстати, 7% процентов от этих мячей (42 гола) были забиты со штрафных.

Но этот юбилейный результативный удар – не единственное достижение Месси за этот вечер. Лео забил 8 гол со штрафных во всех турнирах в этом сезоне. Это его личный рекорд. Особенно помогла бодрая весна: аргентинский форвард забивал со штрафных три тура подряд в ворота «Бетиса», «Эспаньола» и «Вильярреала».

Если брать только Примеру, то в ней у Лионеля шесть мячей со стандартов – и это рекорд для топ-лиг за 12 лет. Если брать процент реализации штрафных ударов в испанском чемпионате Месси обгоняет и Роналдиньо, и Роберто Карлоса, и Роналду.

Месси не только уничтожил «Ливерпуль», побил рекорд и оформил такое количество голов, которые в ближайшее время вряд ли перебьёт хоть кто-нибудь. Он ещё и классно себя повёл: когда Дембеле запорол железный момент после передачи Лео на последних минутах, аргентинец приобнял и успокоил партнёра, а не стал пихать на правах старшего.


А ещё Месси после матча поддержал Коутиньо, которого освистали собственные болельщики:

- Еще в начале сезона я говорил, что в решающие моменты мы должны быть едины как никогда. Сейчас не время кого-то критиковать. Нужно поддерживать и быть вместе до самого конца.

Давайте делать все вместе. Некрасиво, когда твоего партнера освистывают во время замены. Не говорю, что он сыграл хорошо или нет, но нужно быть едиными, нужно быть вместе, - сказал Лионель.

Ну разве не красавчик?

Месси восхищались даже англичане. Посмотрите, как радовался Гари Линекер


Балотелли, восхищаясь игрой Месси, уколол Роналду в сторис:

- Месси феноменален. Пожалуйста, ради футбола, не сравнивайте его с 7-м номером из «Ювентуса».

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры тоже говорил про феноменального Месси:

- В такие моменты понятно, что его не остановить. С таким штрафным ничего не поделаешь. Его первый гол был не самым красивым, но он показал свои умения, - сказал немецкий тренер.

Ван Дейк, настрадавшийся от Лео, тоже не поскупился на тёплые слова:

- Понятно, что это фантастический игрок. Проблема в том, что когда мы атакуем, он затаивается где-то в углу поля. Поэтому с ним нужно быть начеку.

Мы знали, что это может случиться. Знали, что не нужно сильно рисковать, оголяя левый фланг. Как только мы теряли мяч, они тут же искали Месси и старались усложнить нам жизнь.

Думаю, он лучший игрок в мире. К тому же он способен решить исход таких больших турниров, как Лига чемпионов, - сказал голландский футболист.

Может, что-нибудь скажет и Роналду, который наверняка смотрел за противостоянием «Ливерпуля» и Месси?

Вряд ли.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: barcablaugranes
Теги: Барселона Месси Ливерпуль ван Дейк Клопп Роналду Балотелли Роналдиньо
Сегодня, 14:26
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