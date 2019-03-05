Царский Месси вернулся. Он сделал полуфинал - такого не было три розыгрыша Лиги Чемпионов

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Царский Месси вернулся. Он сделал полуфинал - такого не было три розыгрыша Лиги Чемпионов
От комплиментов в адрес Лео не удержался даже защитник разгромленного «Ливерпуля» ван Дейк. О том, какие рекорды побил лучший игрок мира своим перфомансом в Лиге Чемпионов.
Игра против «Ливерпуля» для «Барсы» складывалась непросто. У каталонцев не было существенного игрового преимущества - англичане оказались прекрасны готовы к противостоянию с чемпионом Ла Лиги.
Зато у «блауграны» было кое-что получше – Лионель Месси. И с ним не смогла ничего поделать вся команда Клоппа. Он забил два мяча и превратил совершенно равный полуфинал в однозначный триумф «Барселоны». Теперь у «Ливерпуля», похоже, вообще нет шансов на победу в этой паре.
Забитые мячи стали для Лео 599-м и 600-м за каталонскую команду. Ему понадобилось ровно 14 лет, чтобы оформить такой юбилей. Свой первый мяч за «Барсу» Месси забил в 2005. Тогда ему ещё ассистировал Роналдиньо.
Кстати, 7% процентов от этих мячей (42 гола) были забиты со штрафных.
Но этот юбилейный результативный удар – не единственное достижение Месси за этот вечер. Лео забил 8 гол со штрафных во всех турнирах в этом сезоне. Это его личный рекорд. Особенно помогла бодрая весна: аргентинский форвард забивал со штрафных три тура подряд в ворота «Бетиса», «Эспаньола» и «Вильярреала».
Если брать только Примеру, то в ней у Лионеля шесть мячей со стандартов – и это рекорд для топ-лиг за 12 лет. Если брать процент реализации штрафных ударов в испанском чемпионате Месси обгоняет и Роналдиньо, и Роберто Карлоса, и Роналду.
Месси не только уничтожил «Ливерпуль», побил рекорд и оформил такое количество голов, которые в ближайшее время вряд ли перебьёт хоть кто-нибудь. Он ещё и классно себя повёл: когда Дембеле запорол железный момент после передачи Лео на последних минутах, аргентинец приобнял и успокоил партнёра, а не стал пихать на правах старшего.
А ещё Месси после матча поддержал Коутиньо, которого освистали собственные болельщики:
- Еще в начале сезона я говорил, что в решающие моменты мы должны быть едины как никогда. Сейчас не время кого-то критиковать. Нужно поддерживать и быть вместе до самого конца.
Давайте делать все вместе. Некрасиво, когда твоего партнера освистывают во время замены. Не говорю, что он сыграл хорошо или нет, но нужно быть едиными, нужно быть вместе, - сказал Лионель.
Ну разве не красавчик?
Месси восхищались даже англичане. Посмотрите, как радовался Гари Линекер
Балотелли, восхищаясь игрой Месси, уколол Роналду в сторис:
- Месси феноменален. Пожалуйста, ради футбола, не сравнивайте его с 7-м номером из «Ювентуса».
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры тоже говорил про феноменального Месси:
- В такие моменты понятно, что его не остановить. С таким штрафным ничего не поделаешь. Его первый гол был не самым красивым, но он показал свои умения, - сказал немецкий тренер.
Ван Дейк, настрадавшийся от Лео, тоже не поскупился на тёплые слова:
- Понятно, что это фантастический игрок. Проблема в том, что когда мы атакуем, он затаивается где-то в углу поля. Поэтому с ним нужно быть начеку.
Мы знали, что это может случиться. Знали, что не нужно сильно рисковать, оголяя левый фланг. Как только мы теряли мяч, они тут же искали Месси и старались усложнить нам жизнь.
Думаю, он лучший игрок в мире. К тому же он способен решить исход таких больших турниров, как Лига чемпионов, - сказал голландский футболист.
Может, что-нибудь скажет и Роналду, который наверняка смотрел за противостоянием «Ливерпуля» и Месси?
Вряд ли.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: barcablaugranes
Игра против «Ливерпуля» для «Барсы» складывалась непросто. У каталонцев не было существенного игрового преимущества - англичане оказались прекрасны готовы к противостоянию с чемпионом Ла Лиги.
Зато у «блауграны» было кое-что получше – Лионель Месси. И с ним не смогла ничего поделать вся команда Клоппа. Он забил два мяча и превратил совершенно равный полуфинал в однозначный триумф «Барселоны». Теперь у «Ливерпуля», похоже, вообще нет шансов на победу в этой паре.
If I don’t post this I won’t sleep well tonight ?— KikusTheComedian (@_kikus___) May 1, 2019
RT IF YOU LOVE MESSI ??#BarcaVsLiverpool pic.twitter.com/HGgrGuAQ0B
Забитые мячи стали для Лео 599-м и 600-м за каталонскую команду. Ему понадобилось ровно 14 лет, чтобы оформить такой юбилей. Свой первый мяч за «Барсу» Месси забил в 2005. Тогда ему ещё ассистировал Роналдиньо.
#OnThisDay in 2005, a certain Lionel Messi scored his first ever @LaLigaEN goal.— International Champions Cup (@IntChampionsCup) May 1, 2019
He's now on 417 ?pic.twitter.com/KbxK4pAE2W
Кстати, 7% процентов от этих мячей (42 гола) были забиты со штрафных.
Но этот юбилейный результативный удар – не единственное достижение Месси за этот вечер. Лео забил 8 гол со штрафных во всех турнирах в этом сезоне. Это его личный рекорд. Особенно помогла бодрая весна: аргентинский форвард забивал со штрафных три тура подряд в ворота «Бетиса», «Эспаньола» и «Вильярреала».
Если брать только Примеру, то в ней у Лионеля шесть мячей со стандартов – и это рекорд для топ-лиг за 12 лет. Если брать процент реализации штрафных ударов в испанском чемпионате Месси обгоняет и Роналдиньо, и Роберто Карлоса, и Роналду.
Месси не только уничтожил «Ливерпуль», побил рекорд и оформил такое количество голов, которые в ближайшее время вряд ли перебьёт хоть кто-нибудь. Он ещё и классно себя повёл: когда Дембеле запорол железный момент после передачи Лео на последних минутах, аргентинец приобнял и успокоил партнёра, а не стал пихать на правах старшего.
Messi on Demb?l?'s miss: "The last chance, for Demb?l?, was a really clear one. It would have been better going to Anfield with a four-goal advantage but this is a terrific result." pic.twitter.com/kA4CsjBz8r— Micky (@BusiFCB) May 1, 2019
А ещё Месси после матча поддержал Коутиньо, которого освистали собственные болельщики:
- Еще в начале сезона я говорил, что в решающие моменты мы должны быть едины как никогда. Сейчас не время кого-то критиковать. Нужно поддерживать и быть вместе до самого конца.
Давайте делать все вместе. Некрасиво, когда твоего партнера освистывают во время замены. Не говорю, что он сыграл хорошо или нет, но нужно быть едиными, нужно быть вместе, - сказал Лионель.
Ну разве не красавчик?
Месси восхищались даже англичане. Посмотрите, как радовался Гари Линекер
Reaction when #Messi hits his 600th goal for @FCBarcelona... u have to get excited! Wow ??? ps. Get the sound on ? #barcalfc #UCL pic.twitter.com/PlgFtZJvHF— Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 1, 2019
Балотелли, восхищаясь игрой Месси, уколол Роналду в сторис:
- Месси феноменален. Пожалуйста, ради футбола, не сравнивайте его с 7-м номером из «Ювентуса».
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры тоже говорил про феноменального Месси:
- В такие моменты понятно, что его не остановить. С таким штрафным ничего не поделаешь. Его первый гол был не самым красивым, но он показал свои умения, - сказал немецкий тренер.
Ван Дейк, настрадавшийся от Лео, тоже не поскупился на тёплые слова:
- Понятно, что это фантастический игрок. Проблема в том, что когда мы атакуем, он затаивается где-то в углу поля. Поэтому с ним нужно быть начеку.
Мы знали, что это может случиться. Знали, что не нужно сильно рисковать, оголяя левый фланг. Как только мы теряли мяч, они тут же искали Месси и старались усложнить нам жизнь.
Думаю, он лучший игрок в мире. К тому же он способен решить исход таких больших турниров, как Лига чемпионов, - сказал голландский футболист.
Может, что-нибудь скажет и Роналду, который наверняка смотрел за противостоянием «Ливерпуля» и Месси?
Вряд ли.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: barcablaugranes
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