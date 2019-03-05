"Ливерпуль" со счетом 4:0 разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на своем поле разгромил "Барселону" и вышел в финал турнира, который состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Атлетико".Лига чемпионов1/2 финалаМатч 1 - 0:3Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56."Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46), Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85)."Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль (Артур, 74), Бускетс, Ракитич (Малком, 80), Суарес, Месси, Коутиньо (Семеду, 60).Предупреждения: Фабиньо, 11, Бускетс, 45+1, Ракитич, 53, Матип, 66, Семеду, 76.