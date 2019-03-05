"Ливерпуль" со счетом 4:0 разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
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Лестер
Уотфорд
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Кристал Пэлас
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Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Новости партнеров

"Ливерпуль" со счетом 4:0 разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на своем поле разгромил "Барселону" и вышел в финал турнира, который состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Атлетико".

Лига чемпионов

1/2 финала

Матч 1 - 0:3

"Ливерпуль" – "Барселона" 4:0

Голы: Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46), Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль (Артур, 74), Бускетс, Ракитич (Малком, 80), Суарес, Месси, Коутиньо (Семеду, 60).

Предупреждения: Фабиньо, 11, Бускетс, 45+1, Ракитич, 53, Матип, 66, Семеду, 76.
Теги: Барселона Ливерпуль
Вчера, 23:55
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99
(7)
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#99  Schweinsteiger   (Сегодня, 01:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
2 недели дрочили на вальверде и барселону, вот и надрочили. так всегда, карма, ептить


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#98  micha78  Ленинград (Сегодня, 00:49)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Skyline,
Согласен


--------------------
Народ, не имеющий национального самосознания -есть навоз,на котором произрастают другие народы. (с) Петр Столыпин
Регистрация: 31.08.2008 [жалоба]
#97  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:47)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: micha78
Skyline,
Но второй год подряд..слить..жесть..

это тренер без яиц. он за год до барсы в ЛЕ также слился с Атлетиком.
барсе нужен другой тренер.


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#96  micha78  Ленинград (Сегодня, 00:45)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Skyline,
Но второй год подряд..слить..жесть..


--------------------
Народ, не имеющий национального самосознания -есть навоз,на котором произрастают другие народы. (с) Петр Столыпин
Регистрация: 31.08.2008 [жалоба]
#95  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:44)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: micha78
Skyline,
Не во всем ,но не затащил..но он же гений..так что..имхо

но был лучшим на поле в составе барселоны. а вообще, наверное, по суммк логичный итог. атака у ливера сумашедшая. а вот защита у барсы дерьмо


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#94  micha78  Ленинград (Сегодня, 00:39)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Skyline,
Не во всем ,но не затащил..но он же гений..так что..имхо


--------------------
Народ, не имеющий национального самосознания -есть навоз,на котором произрастают другие народы. (с) Петр Столыпин
Регистрация: 31.08.2008 [жалоба]
#93  Goodmany  Russia (Сегодня, 00:39)
  • +1
  •  (1)
online

Согласен с Корнеевым - это полностью поражение Вальверде. 2 года подряд так провалиться.. Также согласен по ошибке с составом, а конкретно по Серхи Роберто и Коутинью (хороший вроде игрок, но в этом сезоне просто сдал) это не уровень Барселоны. Сюда бы добавил Лангле - Пике он не помощник ни разу. Защита вообще проблемное место нынешнего состава... Роберто, Лангле, Умтити, Вермален. Селекция в целом у Барсы сейчас удручающая. Взамен ушедших Иньесты, Неймара так не были приобретены адекватно заменяющие игроки. В полузащите и атаке и вовсе усилить заменой некем.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#92  suarez   (Сегодня, 00:37)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот так чудо!
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#91  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:36)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: micha78
Да ладно Ринат..без Хави и Иньесты..все с наследником Диого все ясно....))

у тебя тоже он во всём виноват?)


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#90  nedva  Russia (Сегодня, 00:35)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Распиаренных пижонов растоптали настоящие мужчины. Барсе всевышний воздал сполна за тот фарс с ПСЖ
Спасибо Ливерпуль, Клопп и Энфилд!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#89  DED MAKAR  Москва (Сегодня, 00:35)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: HM2018
Аякс порвет всех и это будет справедливо. )))

В финале весь мир будет болеть за Аякс!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#88  micha78  Ленинград (Сегодня, 00:31)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да ладно Ринат..без Хави и Иньесты..все с наследником Диого все ясно....))


--------------------
Народ, не имеющий национального самосознания -есть навоз,на котором произрастают другие народы. (с) Петр Столыпин
Регистрация: 31.08.2008 [жалоба]
#87  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 00:28)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Аякс порвет всех и это будет справедливо. )))


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#86  Alter ego   (Сегодня, 00:26)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
я думаю это ответка за псж
барса не должна была тогда выигравать и ещее даже ответка за челси то барса вообещ разгромно должна была проигрывать ( там 5 или 6 пенальти не дали в их ворота) и вот карма возвращается за эти матчи и барса с 3-0 вылетает два года подряд

про ответку за ПСЖ - 100%
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#85  -Frank Dux-   (Сегодня, 00:25)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Где-то Роналду сейчас дико угорает у телика smile


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#84  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:25)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Skyline,
Дебил, смотри ты матч, а не дрочи на Месси, был момент в первом тайме, где он мог решить, но он его просрал...он великий, как твой СКА, но не всесильный, как твой СКА))))

ишак к окулисту сходи. я в отличие от тебя не слепой. и всё прекрасно вижу

Цитата: plast
нет просто месси перехайпили, ну ок не момент а именно гол из ничего когда это так нужно было и он не смог.

он всё сделал в первой игре.
оборона просрала всё что можно.
в воротах Ливера тоже не лошок стоит


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#83  plast  Спб (Сегодня, 00:23)
  • +1
  •  (5)

я думаю это ответка за псж
барса не должна была тогда выигравать и ещее даже ответка за челси то барса вообещ разгромно должна была проигрывать ( там 5 или 6 пенальти не дали в их ворота) и вот карма возвращается за эти матчи и барса с 3-0 вылетает два года подряд
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#82  sanyapytilin   (Сегодня, 00:21)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Skyline,
Дебил, смотри ты матч, а не дрочи на Месси, был момент в первом тайме, где он мог решить, но он его просрал...он великий, как твой СКА, но не всесильный, как твой СКА))))


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#81  plast  Спб (Сегодня, 00:20)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Skyline
Цитата: plast
но то что барса проиграла это заслужено. а у месси был момент и если он такой крутой то чего во втором матче ничего не создал?

ты смотрел футбол? или лишь бы пиздануть? Месси как раз таки моменты создавал. беккер тащил. в отличии от тер штегена.
тебя Месси избил что ли? или ты так активно фапаешь на своего идола?

а то чт опроиграли по делу. никто и не спорит. причем втоой год подряд

нет просто месси перехайпили, ну ок не момент а именно гол из ничего когда это так нужно было и он не смог.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#80  VirGON   (Сегодня, 00:20)
  • +1
  •  (1)

Во дела,даже смотреть не стал т.к. думал интриги нет,все ясно,а тут такое
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#79  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:19)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
После о-3, после тяжелейшего матча с Ньюкаслом и они летали по полю.
Браво, Ливерпуль. Вы заслужили этот финал.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#78  Antip7   (Сегодня, 00:18)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Марио фернандесс
Слив...на след год в барсу перейдут кто то из мане. ..дейк ...или салах...вот увидите


А смысл сливать ЛЧ какой год подряд, чтобы коллекционировать игроков? Как по мне то сейчас выиграть ЛЧ намного престижнее, чем чемпионат любой страны.. тут ведь самый драйв, лучшие из лучших на клубном уровне
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#77  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:17)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
но то что барса проиграла это заслужено. а у месси был момент и если он такой крутой то чего во втором матче ничего не создал?

ты смотрел футбол? или лишь бы пиздануть? Месси как раз таки моменты создавал. беккер тащил. в отличии от тер штегена.
тебя Месси избил что ли? или ты так активно фапаешь на своего идола?

а то чт опроиграли по делу. никто и не спорит. причем втоой год подряд


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#76  plast  Спб (Сегодня, 00:16)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Skyline
Цитата: plast
ну КрРо тоже не зарешал и на это есть причины и первая это смена клуба. процентов на 90 дадут месси но и он не бох

когда пропускают такие голы. причем тут Месси. если Лангле Пике и штекген ом щелкают. за такое я бы их вместе с вальверде выгнал бы.
да ии так думаю вальверде в барсе не будет. 2 года так обосратся. ему не простят

хз , мне пофиг кто убдет тернером барсы, барса будет сильно й и в следеюущем сезоне и у них не будет такого провала как у реала потому что Перес *** не может норм в менеджера и управленца.
но то что барса проиграла это заслужено. а у месси был момент и если он такой крутой то чего во втором матче ничего не создал? еще летом кубок америки вроде , у месси есть шанс еще как модрича привознесли после чм

Цитата: sanyapytilin
Манчестер Сити должен проиграть в последнем туре, ради уважения к лучшей команде Англии

пусть мс выигарет чемп а ливер лч
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#75  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 00:15)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Бл.ять, такой беспомощной я Барсу уже давно не видел. Су.ки! Вышли на расслабоне мячик попинать, ведь у соперника кроме Фирмино еще и Салах выбыл. А Ливер вышел биться при своих болелах, и в итоге заслуженно победил. Ну и Клопп красава, разобрал на молекулы игру Барсы. Вальверде - нах.уй из Каталонии! Второй год подряд одно и тоже, су.ка.


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#74  Марио фернандесс  Краснодар (Сегодня, 00:14)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Слив...на след год в барсу перейдут кто то из мане. ..дейк ...или салах...вот увидите
Регистрация: 24.03.2019 [жалоба]
#73  sanyapytilin   (Сегодня, 00:13)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Он_вам_не_димон,
Четвертый мир нам завидует? Или пингвины?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#72  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 00:12)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: s.o.b.
БлRть, сыграли Ливерпуль и Барселона, а в комментариях петушатся "болелы" Спартака, Зенита и ЦСКА... Дебилы.

ну вот и петушара с КАМАЗа подоспел, велкам хуле


--------------------
кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#71  колокольчик  москва (Сегодня, 00:12)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
"Я уже думал об этом противостоянии, и почему-то у меня есть ощущение, что ещё не всё решено. Я могу представить себе победу "Ливерпуля" со счётом 4:0. Не знаю, почему, но мне кажется, что на "Энфилде" подопечные Клоппа, с которыми очень нелегко играть, могут в одном матче прибить даже такую команду, как "Барселона", — заявил Гюндоган. 

"Газета.ру"
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#70  sanyapytilin   (Сегодня, 00:12)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Колян Безмолвный,
А чем тебе, безмозглый, Англия плоха?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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