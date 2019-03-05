"Ливерпуль" поет вместе с болельщиками после победы над "Барселоной" (видео)

Liverpool players in front of the Kop at the end of one of its greatest nights pic.twitter.com/sGyewazhXO — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) May 7, 2019

Футболисты "Ливерпуля" спели вместе с болельщиками You'll never walk alone после победы над "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19.Подопечные Юргена Клоппа в первой игре проиграли 0:3, но в ответном матче дома разгромили соперника 4:0 и вышли в финал.