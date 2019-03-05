Садио Мане: "Ливерпуль" просто верил

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился эмоциями от победы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0)."Я не знаю, что сказать. Это было тяжело. Мы просто верили", - сказал Мане в эфире "Матч ТВ".