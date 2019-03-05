Дивок Ориги: эта история больше про команду, чем про мои голы

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги после победы над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0) отметил, что командный успех важнее его голов."Эта история больше про команду, чем про мои голы. У нас все получилось отлично. Мы знали, что это будет особенный вечер. Мы хотели сражаться за травмированных парней, и делали это упорно", - цитирует Ориги ВВС.