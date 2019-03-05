«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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11:43
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Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
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Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
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Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино
«Тоттенхэм» единственным из английских клубов никого не покупает в течение года, но добивается невиданных высот. Секрет в притеревшемся стабильном коллективе, который начал собираться ещё до Почеттино.
Харри Кейн
Главный воспитанник «Тоттенхэма» дебютировал за взрослую команду ещё в 2011-м, но именно с приходом Почеттино в 2014-м стал игроком основы и топ-фовардом АПЛ. Роль тренера здесь невозможно переоценить: Кейн вроде бы играет и забивает уже очень давно, но все эти сезоны он провёл под руководством Почеттино.
Дэнни Роуз – лето 2007, 1 млн евро
Роуз не является воспитанником «Тоттенхэма», хотя так вполне можно подумать: летом 2007 года «шпоры» за миллион евро выкупили его у «Лидса» и начали раздавать по арендам. За год до появления в команде Почеттино, в 2013-м, Роуз наконец занял место закрепился в основной обойме, а затем Маурисио помог молодому игроку продолжить развитие.
Уго Льорис – лето 2012, 12.6 млн евро
В последний день трансферного окна Леви умудрился умыкнуть голкипера из «Лиона» за 12.6 млн евро, если верить Transfermarkt. В мире, где «Челси» покупает Кепу Аррисабалагу за 80 млн, это кажется каким-то фэйком, но чемпион мира уже 7 лет успешно защищает ворота «Тоттенхэма».
Ян Фертонген – лето 2012, 12.5 млн евро
Вчера при счёте 2:2 он ударил головой с линии вратарской сначала в перекладину, а потом добавил ногой в игрока соперника. Когда-то Ян сам так же отважно защищал ворота «Аякса», но тем самым летом 2012 Леви заплатил за столпа своей обороны на долгие годы те же магические 12.5 млн евро и забыл о проблемах на одной из позиций в центре обороны.
Кристиан Эриксен – лето 2013, 13.5 млн евро
Леви очень понравилось подешёвке закупаться в «Аяксе», который на свою беду взрастил сразу трёх игроков будущего соперника. Парень и в 21 год в дебютном сезоне АПЛ не затерялся, но в первом же сезоне при Почеттино принял участие абсолютно во всех матчах чемпионата – незаменимый игрок для Маурисио.
Эрик Ламела – лето 2013, 30 млн евро
Судя по цене, аргентинец должен был заблистать куда ярче Эриксена, но вечно талантливому Ламеле мешали то адаптация, то травмы. На последние минуты в Амстердаме он выходил после очередного повреждения.
Маурисио Почеттино – лето 2014 года
После Харри Реднаппа Дэниэл Леви не сразу нашёл подходящего тренера: сначала он зачем-то поверил в уволенного из «Челси» Андре Виллаш-Боаша, попробовал Тима Шервуда, пока летом 2014-го наконец не совершил самое удачное подписание в своей жизни. Отработавший полтора года в «Саутгемптоне» Почеттино регулярно кусал лидеров и в первом же своём полном сезоне финишировал с командой-донором «Ливерпуля» восьмым.
За 5 лет аргентинцу удалось без вложений создать тренерскую команду и вывести её в финал Лиги чемпионов. А прошлым летом сразу после подписания нового контракта с «Тоттенхэмом» он отказал «Реалу». Кто-то может сказать, что Маурисио просто предвидел сложный период в Мадриде, но сам он говорит об обязательствах, принципах. И нет причин ему не верить.
Сдержать слёзы в конце интервью было действительно трудно.
Бен Дэвис – лето 2014, 12.6 млн евро
Не стоит думать, что Почеттино пришёл и сразу занялся формированием новой команды под себя. По большому счёту, работал с теми, кто есть, а из пришедших в команду вместе с тренером лишь Бен Дэвис из «Суонси» и не игравший вчера Эрик Дайер из «Спортинга» (за 5 млн евро) до сих пор играют в ней значимую роль.
Деле Алли – зима 2015, 6.6 млн евро
Незадолго до его 19-летия «шпоры» оформили довольно-таки весомый трансфер перспективного полузащитника заштатного клуба «МК Донс» и тут же отдали его назад в аренду. Но уже летом 2015-го Почеттино ввёл парнишку в состав, а вчера он выдал на Моуру две голевые передачи.
Кевин Триппьер – лето 2015, 5 млн евро
В Триппьере, как и в Роузе, тоже можно заподозрить воспитанника академии, но на деле просто его трансфер из «Бёрнли» прошёл уж слишком тихо и незаметно.
Тоби Алдервейрелд – лето 2015, 16 млн евро
Через год после Фертонгена «Аякс» покинул и Тоби, но сперва ему предстояло съездить в «Атлетико», постажироваться у Почеттино в аренде в «Саутгемптоне» и лишь потом воссоединиться с соотечественником в Лондоне.
Хён Мин Сон – лето 2015, 30 млн евро
«Байер» – не «Аякс», так что здесь на молодую звезду Леви пришлось потратиться. Полноценной же звездой Сон стал не сразу, но в последние пару сезонов к нему нет вообще никаких вопросов. Ни о каком финале без корейца не пришлось бы и мечтать, «Сити» спокойно прошёл бы дальше.
Виктор Ваньяма – лето 2016, 14.4 млн евро
Здоровый кениец, как и Алдервейрелд, поработал с Почеттино в «Саутгемптоне», но перебрался в команду чуть позже. Не сказать, что Ваньяма стал ключевым или даже основным игроком, но в решающих лигочемпионских матчах Маурисио доверял ему место в основе.
Мусса Сиссоко – лето 2016, 35 млн евро
Нетипичная покупка для Леви: потрачены действительно большие в масштабе «Тоттенхэма» деньги, притом и звездой новичка не назвать. Однако тем же летом Мусса вышел в финал чемпионата Европы со сборной Франции, являясь важным игроком команды. Свою значимость для «Тоттенхэма» он наглядно показал в Амстердаме, где порой в одиночку прорывался к чужой штрафной и доминировал в центре поля.
Давинсон Санчес – лето 2017, 40 млн евро
Время изменилось, и с «Аяксом» у Леви пошёл уже совсем другой разговор: за колумбийца пришлось выложить действительно большие деньги, которые он отбивает с трудом. На ответный матч против бывшей команды Давинсон не вышел, но ему всего 22, а бельгийские конкуренты не молодеют.
Жуан Фойт – лето 2017, 13 млн евро
Тем же летом «Тоттенхэм» за меньшие деньги подписал ещё одного латиноамериканского молодого центрдэфа, у которого ещё всё впереди. Но 10 минут в полуфинале Лиги чемпионов у него уже имеются.
Фернандо Льоренте – лето 2017, 15 млн евро
Баск, лучшие годы проведший в родном клубе, после командировки в «Ювентус» явно скатился на уровень ниже, смотался в «Севилью» и «Суонси» и согласился на роль запасного в «Тоттенхэме». Да, Почеттино предпочитает играть вообще без чистых нападающих, чем с Льоренте, но в выездных играх с «Сити» и «Аяксом» Фернандо по-настоящему затащил.
Лукас Моура – зима 2018, 28.4 млн евро
Последнее приобретение Леви, после которого президент «Тоттенхэма» сосредоточился на строительстве стадиона и сохранении текущего состава, принесло ему финал Лиги чемпионов. Лукас в команде уже больше года, но по меркам этого устоявшегося за годы коллектива – всё ещё новичок, который вчера сполна доказал свою необходимость.
Подборка и так получилась объёмной, а поскольку она приурочена к проходу «Аякса», отдельно об Гассаниге, Орье, Дайере, Уокере-Питерсе, Скиппе, Уинксе, Янссене, которые не принимали участия в полуфинале, я решил не говорить. Но эти ребята появились либо давно, либо, как Скипп, вводятся в состав из молодёжки. Главный факт в том, что костяк команды, вышедшей в финал Лиги чемпионов, был собран ещё летом 2016-го, если не 2015-го. То есть плюс-минус этот коллектив работает вместе уже три года!
Именно о стабильности состава, его сыгранности говорили сторонники политики Леви, когда того обвиняли в пассивности на трансферном рынке: «Тоттенхэм» стал первым клубом АПЛ, не подписавшим ни одного игрока в летнее окно, а зимой установил и новое достижение – обошёлся без приобретений в течение двух трансферных периодов подряд.
Леви и раньше был не очень щедр в сравнении с конкурентами, но именно сезон вообще без подпитки стал самым успешным для клуба. Бедняга Почеттино: кажется, о трансферах ему теперь точно придётся забыть. Юрген Клопп по приезде в Англию на вопросы о новичках заявил: «Вы верите в трансферы, а я – в тренировки». Взгляды Почеттино схожи, но, в отличие от будущего соперника по финалу ему не купили ван Дейка, Алиссона и Салаха.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
А можно в финал обоих? Лига чемпионов снова заставила рыдать всех
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Харри Кейн
Главный воспитанник «Тоттенхэма» дебютировал за взрослую команду ещё в 2011-м, но именно с приходом Почеттино в 2014-м стал игроком основы и топ-фовардом АПЛ. Роль тренера здесь невозможно переоценить: Кейн вроде бы играет и забивает уже очень давно, но все эти сезоны он провёл под руководством Почеттино.
Дэнни Роуз – лето 2007, 1 млн евро
Роуз не является воспитанником «Тоттенхэма», хотя так вполне можно подумать: летом 2007 года «шпоры» за миллион евро выкупили его у «Лидса» и начали раздавать по арендам. За год до появления в команде Почеттино, в 2013-м, Роуз наконец занял место закрепился в основной обойме, а затем Маурисио помог молодому игроку продолжить развитие.
Уго Льорис – лето 2012, 12.6 млн евро
В последний день трансферного окна Леви умудрился умыкнуть голкипера из «Лиона» за 12.6 млн евро, если верить Transfermarkt. В мире, где «Челси» покупает Кепу Аррисабалагу за 80 млн, это кажется каким-то фэйком, но чемпион мира уже 7 лет успешно защищает ворота «Тоттенхэма».
Ян Фертонген – лето 2012, 12.5 млн евро
Вчера при счёте 2:2 он ударил головой с линии вратарской сначала в перекладину, а потом добавил ногой в игрока соперника. Когда-то Ян сам так же отважно защищал ворота «Аякса», но тем самым летом 2012 Леви заплатил за столпа своей обороны на долгие годы те же магические 12.5 млн евро и забыл о проблемах на одной из позиций в центре обороны.
Кристиан Эриксен – лето 2013, 13.5 млн евро
Леви очень понравилось подешёвке закупаться в «Аяксе», который на свою беду взрастил сразу трёх игроков будущего соперника. Парень и в 21 год в дебютном сезоне АПЛ не затерялся, но в первом же сезоне при Почеттино принял участие абсолютно во всех матчах чемпионата – незаменимый игрок для Маурисио.
Эрик Ламела – лето 2013, 30 млн евро
Судя по цене, аргентинец должен был заблистать куда ярче Эриксена, но вечно талантливому Ламеле мешали то адаптация, то травмы. На последние минуты в Амстердаме он выходил после очередного повреждения.
Маурисио Почеттино – лето 2014 года
После Харри Реднаппа Дэниэл Леви не сразу нашёл подходящего тренера: сначала он зачем-то поверил в уволенного из «Челси» Андре Виллаш-Боаша, попробовал Тима Шервуда, пока летом 2014-го наконец не совершил самое удачное подписание в своей жизни. Отработавший полтора года в «Саутгемптоне» Почеттино регулярно кусал лидеров и в первом же своём полном сезоне финишировал с командой-донором «Ливерпуля» восьмым.
За 5 лет аргентинцу удалось без вложений создать тренерскую команду и вывести её в финал Лиги чемпионов. А прошлым летом сразу после подписания нового контракта с «Тоттенхэмом» он отказал «Реалу». Кто-то может сказать, что Маурисио просто предвидел сложный период в Мадриде, но сам он говорит об обязательствах, принципах. И нет причин ему не верить.
"Thank you football. Thank you my players, they are heroes."— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 8, 2019
"Without football it is impossible to live."
No, thank you ?
Mauricio Pochettino cries during his post-match interview with @DesKellyBTS.
This means everything to him... pic.twitter.com/ArpQwwnwDH
Сдержать слёзы в конце интервью было действительно трудно.
Бен Дэвис – лето 2014, 12.6 млн евро
Не стоит думать, что Почеттино пришёл и сразу занялся формированием новой команды под себя. По большому счёту, работал с теми, кто есть, а из пришедших в команду вместе с тренером лишь Бен Дэвис из «Суонси» и не игравший вчера Эрик Дайер из «Спортинга» (за 5 млн евро) до сих пор играют в ней значимую роль.
Деле Алли – зима 2015, 6.6 млн евро
Незадолго до его 19-летия «шпоры» оформили довольно-таки весомый трансфер перспективного полузащитника заштатного клуба «МК Донс» и тут же отдали его назад в аренду. Но уже летом 2015-го Почеттино ввёл парнишку в состав, а вчера он выдал на Моуру две голевые передачи.
Кевин Триппьер – лето 2015, 5 млн евро
В Триппьере, как и в Роузе, тоже можно заподозрить воспитанника академии, но на деле просто его трансфер из «Бёрнли» прошёл уж слишком тихо и незаметно.
Тоби Алдервейрелд – лето 2015, 16 млн евро
Через год после Фертонгена «Аякс» покинул и Тоби, но сперва ему предстояло съездить в «Атлетико», постажироваться у Почеттино в аренде в «Саутгемптоне» и лишь потом воссоединиться с соотечественником в Лондоне.
Хён Мин Сон – лето 2015, 30 млн евро
«Байер» – не «Аякс», так что здесь на молодую звезду Леви пришлось потратиться. Полноценной же звездой Сон стал не сразу, но в последние пару сезонов к нему нет вообще никаких вопросов. Ни о каком финале без корейца не пришлось бы и мечтать, «Сити» спокойно прошёл бы дальше.
Виктор Ваньяма – лето 2016, 14.4 млн евро
Здоровый кениец, как и Алдервейрелд, поработал с Почеттино в «Саутгемптоне», но перебрался в команду чуть позже. Не сказать, что Ваньяма стал ключевым или даже основным игроком, но в решающих лигочемпионских матчах Маурисио доверял ему место в основе.
Мусса Сиссоко – лето 2016, 35 млн евро
Нетипичная покупка для Леви: потрачены действительно большие в масштабе «Тоттенхэма» деньги, притом и звездой новичка не назвать. Однако тем же летом Мусса вышел в финал чемпионата Европы со сборной Франции, являясь важным игроком команды. Свою значимость для «Тоттенхэма» он наглядно показал в Амстердаме, где порой в одиночку прорывался к чужой штрафной и доминировал в центре поля.
Давинсон Санчес – лето 2017, 40 млн евро
Время изменилось, и с «Аяксом» у Леви пошёл уже совсем другой разговор: за колумбийца пришлось выложить действительно большие деньги, которые он отбивает с трудом. На ответный матч против бывшей команды Давинсон не вышел, но ему всего 22, а бельгийские конкуренты не молодеют.
Жуан Фойт – лето 2017, 13 млн евро
Тем же летом «Тоттенхэм» за меньшие деньги подписал ещё одного латиноамериканского молодого центрдэфа, у которого ещё всё впереди. Но 10 минут в полуфинале Лиги чемпионов у него уже имеются.
Фернандо Льоренте – лето 2017, 15 млн евро
Баск, лучшие годы проведший в родном клубе, после командировки в «Ювентус» явно скатился на уровень ниже, смотался в «Севилью» и «Суонси» и согласился на роль запасного в «Тоттенхэме». Да, Почеттино предпочитает играть вообще без чистых нападающих, чем с Льоренте, но в выездных играх с «Сити» и «Аяксом» Фернандо по-настоящему затащил.
Лукас Моура – зима 2018, 28.4 млн евро
Последнее приобретение Леви, после которого президент «Тоттенхэма» сосредоточился на строительстве стадиона и сохранении текущего состава, принесло ему финал Лиги чемпионов. Лукас в команде уже больше года, но по меркам этого устоявшегося за годы коллектива – всё ещё новичок, который вчера сполна доказал свою необходимость.
Подборка и так получилась объёмной, а поскольку она приурочена к проходу «Аякса», отдельно об Гассаниге, Орье, Дайере, Уокере-Питерсе, Скиппе, Уинксе, Янссене, которые не принимали участия в полуфинале, я решил не говорить. Но эти ребята появились либо давно, либо, как Скипп, вводятся в состав из молодёжки. Главный факт в том, что костяк команды, вышедшей в финал Лиги чемпионов, был собран ещё летом 2016-го, если не 2015-го. То есть плюс-минус этот коллектив работает вместе уже три года!
Именно о стабильности состава, его сыгранности говорили сторонники политики Леви, когда того обвиняли в пассивности на трансферном рынке: «Тоттенхэм» стал первым клубом АПЛ, не подписавшим ни одного игрока в летнее окно, а зимой установил и новое достижение – обошёлся без приобретений в течение двух трансферных периодов подряд.
Леви и раньше был не очень щедр в сравнении с конкурентами, но именно сезон вообще без подпитки стал самым успешным для клуба. Бедняга Почеттино: кажется, о трансферах ему теперь точно придётся забыть. Юрген Клопп по приезде в Англию на вопросы о новичках заявил: «Вы верите в трансферы, а я – в тренировки». Взгляды Почеттино схожи, но, в отличие от будущего соперника по финалу ему не купили ван Дейка, Алиссона и Салаха.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
А можно в финал обоих? Лига чемпионов снова заставила рыдать всех
Фото: twitter.com/SpursOfficial
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