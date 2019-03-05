Рахим Стерлинг порадовался выходу "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что рад за "Ливерпуль", сумевший выйти в финал Лиги чемпионов после фантастического камбека против "Барселоны"."Я был очень рад за "Ливерпуль", я гудел. Люди могут не верить мне, но это правда. Меня радует видеть в финале таких ребят, как Хендо [Джордан Хендерсон] и Трент [Александер-Арнольд]. Я очень рад за них", — заявил бывший футболист красных, цитирует интернет-издание Goal.