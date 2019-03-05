Директор по маркетингу "Шальке": скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге
Директор по маркетингу "Шальке" Александр Йобст хочет, чтобы финал Лиги чемпионов состоялся на стадионе "Зенита".
"Я считаю, что кандидаты очень достойные, это два очень хороших стадиона. Но у арены "Зенита" есть преимущество перед стадионом в Мюнхене. В 2012 году финал Лиги чемпионов уже проводился в Мюнхене на этой арене, когда "Бавария" играла с "Челси". Это может быть фактором, благодаря которому УЕФА в этот раз выберет стадион "Зенита" местом проведения финала Лиги чемпионов. Я скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге", - цитирует Йобста РИА Новости.
"Я считаю, что кандидаты очень достойные, это два очень хороших стадиона. Но у арены "Зенита" есть преимущество перед стадионом в Мюнхене. В 2012 году финал Лиги чемпионов уже проводился в Мюнхене на этой арене, когда "Бавария" играла с "Челси". Это может быть фактором, благодаря которому УЕФА в этот раз выберет стадион "Зенита" местом проведения финала Лиги чемпионов. Я скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге", - цитирует Йобста РИА Новости.