Директор по маркетингу "Шальке": скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге

Директор по маркетингу "Шальке" Александр Йобст хочет, чтобы финал Лиги чемпионов состоялся на стадионе "Зенита".

"Я считаю, что кандидаты очень достойные, это два очень хороших стадиона. Но у арены "Зенита" есть преимущество перед стадионом в Мюнхене. В 2012 году финал Лиги чемпионов уже проводился в Мюнхене на этой арене, когда "Бавария" играла с "Челси". Это может быть фактором, благодаря которому УЕФА в этот раз выберет стадион "Зенита" местом проведения финала Лиги чемпионов. Я скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге", - цитирует Йобста РИА Новости.
Теги: Шальке
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