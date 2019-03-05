Андрей Воронин: не верил, что "Ливерпуль" второй год подряд попадет в финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин оценил шансы своего бывшего клуба в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– Могли представить в начале сезона, что решающий матч турнира будет именно таким?

– Нет. Хотел, конечно, чтобы "Ливерпуль" оказался в финале, но думал, что два года подряд тяжело до него добраться. А вот в то, что "Тоттенхэм" поборется за трофей, вообще не верил. На лондонцев никто не ставил и не обращал внимания, а они раз – так взлетели. Просто так такое не случается: "шпоры" заслуженно оказались в Мадриде.

– А почему так произошло? Гранды сдали?

– В противостоянии с "Манчестер Сити" болел за "Тоттенхэм", которому, скажу откровенно, повезло – команда Гвардьолы сильнее, а в конце ответной встречи гол Стерлинга не засчитали.

Если же брать две игры с "Аяксом", то, считаю, что голландцы в футбольном плане смотрелись намного симпатичнее. Но у них в составе много молодых, они поймали эйфорию, уже видели себя в Мадриде. Правильно в интервью сказал Моуринью про матч в Амстердаме: "Хозяева проводили второй тайм против "Тоттенхэма" так, как будто вышли против "Твенте". За это и поплатились на последних минутах, хотя создали множество моментов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Воронин Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 09:21
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