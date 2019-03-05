Андрей Аршавин: очень рад, что финале Лиги чемпионов играют две английские команды
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".
"Сегодня победит "Ливерпуль" со счётом 2:1 или 3:1, он сильнее. Да, я забивал "Ливерпулю" четыре мяча на "Энфилде", но это было давно – в то время «Ливерпуль» не был таким сильным, как сейчас.
Очень рад, что в финале играют две английские команды – местные клубы доказали, что АПЛ – очень сильный турнир. Все команды дошли до финалов по праву. Ну а что касается "Арсенала" и его поражения от "Челси", то у них, по сути, строится новая команда, теперь уже без Арсена Венгера. Все у них будет хорошо", - цитирует Аршавина "Чемпионат.сом".
"Сегодня победит "Ливерпуль" со счётом 2:1 или 3:1, он сильнее. Да, я забивал "Ливерпулю" четыре мяча на "Энфилде", но это было давно – в то время «Ливерпуль» не был таким сильным, как сейчас.
Очень рад, что в финале играют две английские команды – местные клубы доказали, что АПЛ – очень сильный турнир. Все команды дошли до финалов по праву. Ну а что касается "Арсенала" и его поражения от "Челси", то у них, по сути, строится новая команда, теперь уже без Арсена Венгера. Все у них будет хорошо", - цитирует Аршавина "Чемпионат.сом".