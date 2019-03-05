Алекссандро Костакурта раскритиковал игру команды Клоппа в финале ЛЧ: ни темпа, ни качества, ни "Ливерпуля"

Бывший защитник "Милана" и сборной Италии Алессандро Костакурта раскритиковал игру "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0)."Еще никогда не видел, чтобы фаворит играл так плохо в финале Лиги чемпионов. Ни темпа, ни качества, ни "Ливерпуля", - цитирует Костакурту Sky Sport Italia.