Ильзат Ахметов: финал Лиги чемпионов получился не таким, каким его ожидали увидеть
Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" — "Ливерпуль" (0:2).
"Вчера смотрел финал не вместе с командой, хотелось одному посмотреть в номере. Симпатии в финале были на стороне "Ливерпуля". Финал получился не таким, каким его ожидали увидеть. Для "Ливерпуля" было главным не допустить ошибок и не повторить прошлогоднего финала", - цитирует Ахматова "Чемпионат.сом".
"Вчера смотрел финал не вместе с командой, хотелось одному посмотреть в номере. Симпатии в финале были на стороне "Ливерпуля". Финал получился не таким, каким его ожидали увидеть. Для "Ливерпуля" было главным не допустить ошибок и не повторить прошлогоднего финала", - цитирует Ахматова "Чемпионат.сом".