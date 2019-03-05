Ильзат Ахметов: финал Лиги чемпионов получился не таким, каким его ожидали увидеть

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" — "Ливерпуль" (0:2).

"Вчера смотрел финал не вместе с командой, хотелось одному посмотреть в номере. Симпатии в финале были на стороне "Ливерпуля". Финал получился не таким, каким его ожидали увидеть. Для "Ливерпуля" было главным не допустить ошибок и не повторить прошлогоднего финала", - цитирует Ахматова "Чемпионат.сом".
Теги: Ахметов Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 16:13
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