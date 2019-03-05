Выбежавшей в финале Лиги чемпионов полуголой модели вернули аккаунт

Администрация инстаграма восстановила аккаунт девушки, выбежавшей в купальнике на поле во время финала матча Лиги чемпионов.Игра проходила между двумя английскими командами — "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу красных.Фанатка, прервавшая матч турнира, оказалась моделью и актрисой по имени Кинси Волански.В результате перформанса на страницу девушки в социальной сети подписалось более двух миллионов человек.В результате такого резкого скачка подписок сработал алгоритм, благодаря которому профиль девушки был заблокирован.