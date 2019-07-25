Жемалетдинов - про четвёртую корзину в ЛЧ: ничего страшного. ЦСКА выиграл у "Реала"

Хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал о своих ожиданиях от грядущих еврокубков:

– Высока вероятность, что «Локомотив» будет в четвертой корзине. Могут в одной группе одновременно оказаться "Реал", "Интер" и "Ливерпуль".

– Будем биться. Ну а что я могу сказать? Да, "Реал", да "Барселона", да, "Ювентус", да, "Ливерпуль". Это пыт. Вон ЦСКА с "Реалом" тоже играл. Выиграли же. Два раза. Ну и что такого? Так что ничего страшного нет.

– Ну "Реал" должен быть посильнее.

– Ну не знаю. Опять же, Криш ушел, и там неизвестно, что будет.

– В Азара не веришь?

– Тоже очень хороший футболист, очень нравится. Но как он себя проявит в "Реале" – никто не знает. Поэтому будем работать, будем стараться, будем играть на победу, - приводит слова игрока пресс-служба клуба.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Локомотив Жемалетдинов
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