Суперкубок УЕФА будет судить женская бригада судей. Впервые в истории

Матч за Суперкубок УЕФА обслужил полностью женская бригада судей во главе с французенкой Стефани Фраппар.

Стефани Фраппар. Фото: globallookpress.com

В качестве её ассистентов на боковых линиях будут работать Мануэла Николоси и Мишель О’Нил. Отметим, что это первый случай в истории мужских еврокубковых турниров, когда на матчах судьей в поле будет женщина. Полностью женская бригада на матче - соответственно также первый случай в еврокубковых турнирах



Матч за суперкубок УЕФА пройдёт в Станбуле, на стадионе "Водафон Арена". Встреча состоится 14 августа, начало в 22:00 по московскому времени.

Оппонентами в матче будут победители Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2018/19 "Ливерпуль", которому будет противостоять обладатель титула победителя Лиги Европы "Челси"