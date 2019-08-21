Тренер "Краснодара": пытаемся ротировать состав, чтобы удачно сыграть в РПЛ и ЛЧ

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после поражения от "Олимпиакоса" (0:4) в матче квалификации Лиги чемпионов выразил мнение, что на игру был выбран правильный состав. Ответная игра состоится в Краснодаре 27 августа.— Наша команда в очень трудном графике. Чемпионат, отбор Лиги чемпионов. Пытаемся ротировать состав, чтобы удачно сыграть на двух фронтах. Не считаем, что ошиблись с составом. Через два дня нас ждет тяжелейшая игра против «Локомотива», где тоже нужно будет использовать игроков. Сложно говорить, верный выбор или нет. Травма Кабелла сыграла большую роль в структуре нашей игры.Не успели с заменой Берга на пару минут? Сложно сказать. Оставалось еще 25 минут до конца игры. Делать третью замену было рискованно. Когда Рамирес сделал длинный спринт, показалось, что и он не доиграет матч и потребуется замена. Мы рисковали, но не получилось.