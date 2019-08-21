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Валерий Рейнгольд: "Краснодар" сдулся. Это позор и пародия на футбол. Или они зажрались, или их перехвалили

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info прокомментировал крупное поражение «Краснодара» от греческого «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (0:4).
- Что это было?

- Ну, во-первых, «Олимпиакос» - очень приличная команда: играющие ребята, техничные, бегут. Но не это даже главное: «Краснодар» решил играть в академический футбол. Это значит, что как на тренировке. Мол, покажем мы наше мастерство и класс - не получилось. Потому что в таких играх надо проявлять характер, и полная самоотдача должна быть. Только тогда что-то может получиться. Я разочарован в «Краснодаре». Ничего команда не показала. Просто сдулась.

- Ударов в створ ворот соперника почти не было.

- Да, действительно, полное преимущество имел соперник. Опять же на первое место выходит характер - без этого качества на поле делать нечего. Наверное, эта истина до команды так и не дошла.Так играть за выход в Лигу чемпионов нельзя. Они просто поставили подножку Галицкому, своему хозяину. Этот человек вкладывает в команду приличные деньги, кормит, одевает их... Логично, что он хочет за счет успешного выступления вернуть какие-то деньги назад. Но, увы... Наверное, перехвалили ребят. То, что сейчас они показали - это пародия на футбол. Профессионалы не должны так играть. Или они зажрались, или их опять же перехвалили. Свою состоятельность надо доказывать болельщикам каждую секунду.

- Ловить в ответной встрече «Краснодару», по всей видимости, уже нечего?

- Ну, в футболе все бывает. Вспомните, как отыгрывалась «Барселона» после поражения от ПСЖ. Но эта команда на двадцать голов выше «Краснодара». В «Краснодаре» ведь в этой игре вообще не выделялся никто. Это позор. Зачем вы рветесь в Лигу чемпионов? Чтобы вам там нос прищемили? Вот сейчас вас просто прихлопнули, как клопа. Вы опозорили не свой клуб - вы опозорили российский футбол! Никакие доводы, никакие оправдания здесь не проходят. Болельщики имеют право спрашивать с вас по полной программе. Потому что вы профессионалы, которые зарабатывают сумасшедшие деньги. Вы должны их отрабатывать. Но вместо этого мы видим безалаберность. Очень обидно. Ведь это один из лидеров нашего чемпионата. Поэтому невольно задаешься вопросом: а в какой же тогда футбол мы играем?

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Рейнгольд Краснодар Олимпиакос
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