Сергей Матвеев: не можем до конца понять, почему в ворота "Олимпиакоса" не был назначен пенальти

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" рассказал о неназначенном пенальти в ворота греческой команды в первой игре.



- "Краснодар" завтра готов рисковать с первых минут?



- Конечно, ситуация нас заставляет идти на определенные риски. Какими они будут, мы еще подумаем сегодня вечером. Надеемся, что у нас получится хороший темп.



- В первом матче при счете 0:0 в ворота "Олимпиакоса" не был назначен пенальти. Согласны ли вы с той трактовкой момента?



- Было много обсуждений по поводу этого момента. Наш клуб отправил запрос по поводу этого эпизода, потому что на игре присутствовал VAR. Рука была в неестественном положении, и мы до конца не можем понять, почему пенальти не был назначен. Никакого ответа в клуб с разъяснениями не последовало. Если был бы назначен пенальти и был забит гол, наверное, матч мог бы сложиться по-другому. Конечно, не снимаем ответственностью за то, что крупно проиграли. Но на ход матча и всего противостояние этот пенальти может повлиять.



Rusfootball.info