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Криштиану Роналду: надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов, но не всегда побеждает фаворит

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от нового сезона Лиги чемпионов. Итальянский клуб попал в группу к "Атлетико", "Байеру" и "Локомотиву".
фото: Reuters
"Какая команда не усиливалась в этом году? Все пытаются стать сильнее, чтобы победить. Надеюсь, в этот раз победит "Ювентус", но этот турнир выигрывать особенно сложно. Не всегда побеждает фаворит.

Посмотрите на "Барселону", пропустившую четыре гола на "Энфилде". Все думали, что мы обыграем "Аякс", но этого не случилось. То же произошло и с "Реалом".

Победить в этом турнире очень тяжело, но будем к этому стремиться. Будем надеяться, это станет нашим годом", — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.


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Теги: Лига чемпионов Роналду Ювентус
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