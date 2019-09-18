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Маурицио Сарри: Куадрадо наигрывался в качестве защитника, а с "Атлетико" играл в атаке. Это моя вина

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико".

"По сравнению с последними матчами мы прибавили. Чувствовали, что "Ювентус" контролирует игру, она была в наших руках. У нас было много моментов, но мы их не реализовали. В итоге пропустили два гола. Это разочаровывает, потому что голы "Атлетико" забил из предсказуемых позиций.

Куадрадо в течение двух месяцев наигрывался в качестве защитника, а сегодня он играл в атаке. Очевидно, что это моя вина. Потому, что я тренировал его на одну роль, а затем использовал на другой", — цитирует Сарри Football Italia.

Sport24.ru


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Теги: Сарри Куадрадо Ювентус Атлетико
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