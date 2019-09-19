Игорь Лебедев: если "Локомотив" будет продолжать так же, имеет шансы на выход из группы со 2-го места

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу московского "Локомотива" над "Байером" (2:1) в гостевом матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Москвичи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D.

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