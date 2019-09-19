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Игорь Лебедев: если "Локомотив" будет продолжать так же, имеет шансы на выход из группы со 2-го места

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу московского "Локомотива" над "Байером" (2:1) в гостевом матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Москвичи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D.
Фото: РИА Новости
"Локомотив" вчера крайне приятное впечатление произвел. Думаю, что не только на всех болельщиков, а прежде всего на самого себя. Сумели выиграть за счет высокой дисциплины и организованности на поле. Эти качества были на первом месте. Мы видели, как игроки действовали на поле и как они выполняли свою работу. Мы увидели дух того "Локомотива", который мы помним по первому чемпионству и по чемпионству год назад. Вчера мы увидели дух Юрия Палыча Семина. Я считаю, что его наставление и то, как он может настроить игру, может дать силы против любого соперника. Многие после жеребьевки все в один голос говорили, что железнодорожникам нечего ловить в Лиге чемпионов, они мальчики для битья. Даже говорили, что в лучшем случае команда возьмет одно очко и уступит в остальных.

"Локомотив" вчера всем доказал, что это команда с характером и с духом. Я искренне поздравляю Юрия Семина и всех болельщиков "Локо" с этой победой. Ближайшие две недели "Локомотив" будет возглавлять свою группу с грозным "Ювентусом" и "Атлетико", а это немалого стоит. Да, в игре было много ошибок, вернее все голы были забиты с ошибок, но "Байер" допустил на одну ошибку больше. "Локо" выходил на поле с целью устоять, это было видно по количеству атакующих и оборонительных игроков в составе. Но "Локомотив" сумел грамотно воспользоваться подарками от "Байера", это тоже нужно уметь. Все три гола в этом матче забил "Локомотив", немцы ничего не показали в матче.

Можно ли играть с такой игрой против "Ювентуса" и "Атлетико"? Можно играть с любым соперником с такой игрой. Не имеет значения, "Барселона", "Ювентус" или "Атлетико". Это игра "Локомотива", благодаря которой "Локо" несколько раз становился чемпионом и стабильно выступает в еврокубках. Жаль, конечно, что большое количество травм немного подкосили состав, особенно отсутствие братьев Миранчуков. Но характер команды проявляется именно в том, чтобы найти выход из сложной ситуации. Вчера ребята показали и доказали, что они нашли выход из этой ситуации. Если "Локо" будет так же продолжать, то они имеют не только шансы на третье место и выход в плей-офф Лиги Европы, но и могут побороться за выход из группы со второго места. "Ювентус" и "Атлетико" — это не боги футбола, они тоже могут оступиться. Я уверен, что дома при поддержке переполненных трибун наша команда может многого добиться.

Что я делал 17 лет назад, когда "Локо" в последний раз побеждал в гостях? Хороший вопрос, но к сожалению, я не помню. Я думаю, что не особо имеет значение, когда "Локомотив" побеждал в последний раз. Имеет значение то, какой "Локомотив" мы вчера увидели. Это тот "Локомотив", который любят болельщики и которые хотят видеть. Победа всегда придет. Вчера была 301-я победа Юрия Семина. Он правильно сказал после матча в адрес Уткина, что если это случайность, то это уже 301-я случайность в моей истории.

Хочется пожелать Семину, чтобы он на своем футбольном веку всех радовал и радовал наших болельщиков. Мы видим с вами, что Семин пробовал себя вне "Локомотива" и "Локомотив" пробовал себя без Семина, но Семин и "Локомотив" дают результат", — сказал Лебедев в беседе с Sport24.


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Теги: Локомотив Лебедев Лига чемпионов
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