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Юрий Семин: настроение нормальное. "Локомотив" проиграл команде, которая может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:2).
Фото: "Российская газета"
"У нас банально не хватило сил. И, конечно, травма Жемалетдинова заставила нас сделать изменения, которые в целом были не в нашу пользу. Футбол есть футбол. Они были сильнее, особенно во втором тайме. Соперник добавил в физическом плане и просто задавил нас. Отсюда и победа. У нас не хватило сил.

В первом тайме мы хорошо выглядели в оборонительных действиях и в контратаках. Но во втором тайме получили мяч после давления противника. Сил на второй тайм явно не хватило.

В перерыве мы сделали акцент на ошибках и указали, что нужно больше держать мяч и делать смену направлений, что у нас не получалось в первом тайме. Но когда получили быстрый гол, все сломалось.

Ребята пытались забить гол, надо отдать им должное. На сколько хватило сил, столько и играли.

Настроение нормальное. Мы проиграли команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Я не вижу никаких проблем. В следующих матчах у нас будет более-менее нормальный цикл подготовки", - цитирует Семина "Матч ТВ".


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Теги: Семин Локомотив Атлетико
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